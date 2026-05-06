Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT: Siết chặt liêm chính học thuật thời AI

Lê Vượng

SVO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là các quy định chi tiết nhằm kiểm soát việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm liêm chính học thuật và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện hỗ trợ sinh viên.

Dự thảo quy định các cơ sở giáo dục đại học chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo, kiểm tra, nghiên cứu khoa học... Tuy nhiên, việc ứng dụng này phải tuân thủ nguyên tắc cốt lõi: trí tuệ nhân tạo chỉ mang tính chất hỗ trợ, tuyệt đối không được thay thế vai trò của giảng viên.

Bên cạnh đó, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm tính minh bạch, có thể giải trình và không làm sai lệch kết quả học tập cũng như kết quả đánh giá của người học. Cơ sở giáo dục đại học phải thiết lập cơ chế kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động này.

Siết chặt liêm chính học thuật trên môi trường số

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, dự thảo dành riêng một phần để quy định về liêm chính học thuật. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo được khẳng định chỉ là công cụ hỗ trợ, không làm thay đổi bản chất của hoạt động học thuật và phải bảo đảm khả năng kiểm chứng.

Các hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số được chỉ rõ bao gồm: Sử dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học; Sao chép, đạo văn, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập; Nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay các nhiệm vụ học tập, nghiên cứu; Không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo khi có yêu cầu.

Người học và giảng viên có trách nhiệm trung thực trong hoạt động học thuật và phải chịu trách nhiệm về sản phẩm học tập, nghiên cứu của mình.

Đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên qua hồ sơ điện tử và trợ lý ảo

Một điểm nhấn khác của dự thảo là việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ toàn diện người học từ khâu tuyển sinh, nhập học, rèn luyện đến kết nối việc làm và hỗ trợ cựu người học.

Cụ thể, các trường đại học sẽ triển khai các hoạt động:

Xây dựng và quản lý hồ sơ người học điện tử để theo dõi quá trình học tập, rèn luyện.

Phát triển các hệ thống cổng dịch vụ một cửa, nền tảng số và trợ lý ảo nhằm tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu của sinh viên.

Cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và tư vấn tâm lý trên môi trường số.

Ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nhận diện nhu cầu hỗ trợ, dự báo rủi ro và hỗ trợ cá thể hóa đối với từng sinh viên.

Việc cung cấp các dịch vụ này phải bảo đảm không phân biệt đối xử, lấy người học làm trung tâm và tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học.

Lê Vượng
#Liêm chính khoa học #Bộ Giáo dục và Đào tạo

