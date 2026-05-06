Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT: Siết chặt liêm chính học thuật thời AI

Dự thảo quy định các cơ sở giáo dục đại học chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo, kiểm tra, nghiên cứu khoa học
Bên cạnh đó, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm tính minh bạch, có thể giải trình và không làm sai lệch kết quả học tập cũng như kết quả đánh giá của người học
Siết chặt liêm chính học thuật trên môi trường số
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, dự thảo dành riêng một phần để quy định về liêm chính học thuật
Các hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số được chỉ rõ bao gồm: Sử dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học; Sao chép, đạo văn, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập; Nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay các nhiệm vụ học tập, nghiên cứu; Không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo khi có yêu cầu
Người học và giảng viên có trách nhiệm trung thực trong hoạt động học thuật và phải chịu trách nhiệm về sản phẩm học tập, nghiên cứu của mình
Đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên qua hồ sơ điện tử và trợ lý ảo
Một điểm nhấn khác của dự thảo là việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ toàn diện người học từ khâu tuyển sinh, nhập học, rèn luyện đến kết nối việc làm và hỗ trợ cựu người học
Cụ thể, các trường đại học sẽ triển khai các hoạt động:
Xây dựng và quản lý hồ sơ người học điện tử để theo dõi quá trình học tập, rèn luyện
Phát triển các hệ thống cổng dịch vụ một cửa, nền tảng số và trợ lý ảo nhằm tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu của sinh viên
Cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và tư vấn tâm lý trên môi trường số
Ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nhận diện nhu cầu hỗ trợ, dự báo rủi ro và hỗ trợ cá thể hóa đối với từng sinh viên
Việc cung cấp các dịch vụ này phải bảo đảm không phân biệt đối xử, lấy người học làm trung tâm và tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học