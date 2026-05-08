Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển 7.000 chỉ tiêu cho loạt ngành học đang 'khát' nhân lực

SVO - Với khoảng 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng gắn với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động. Các nhóm ngành thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, xây dựng hạ tầng giao thông hay thương mại điện tử được đánh giá có nhiều cơ hội việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ.

Nhiều ngành học bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số và phát triển hạ tầng

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, TS. Phạm Quang Dũng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho biết, năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh khoảng 7.000 sinh viên, tiếp tục duy trì quy mô đào tạo ổn định và định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng.

Theo đại diện nhà trường, các nhóm ngành có chỉ tiêu lớn tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của UTT như xây dựng và hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị kinh doanh và thương mại điện tử. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng của đất nước.

Trường Đại học Công nghệ GTVT định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn và doanh nghiệp.

Không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải còn định hướng đào tạo gắn với thị trường lao động, tăng cường hoạt động thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp để sinh viên có thể làm việc ngay sau tốt nghiệp.

Ngoài 10 suất học bổng thủ khoa đầu vào, Trường Đại học Công nghệ GTVT còn có chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với các lớp Tài năng.

Cụ thể, nhà trường dành học bổng 100% học phí toàn khóa (khoảng 200 triệu đồng/khóa) cùng sinh hoạt phí 5 triệu đồng/tháng trong 10 tháng/năm dành cho tân sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật từ cấp tỉnh/thành phố trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc tương đương và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 27 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, UTT cũng triển khai học bổng 70% học phí toàn khóa cùng sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong 10 tháng/năm dành cho tân sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 25 điểm trở lên.

Đối với tân sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22 điểm trở lên, nhà trường áp dụng học bổng 50% học phí toàn khóa cùng hỗ trợ sinh hoạt phí 1 triệu đồng/tháng trong 10 tháng/năm.

Theo TS. Phạm Quang Dũng, trong bối cảnh các ngành khoa học - công nghệ thay đổi liên tục, người học không chỉ cần nền tảng kiến thức mà còn phải có khả năng thích ứng với công nghệ mới và tinh thần học tập lâu dài.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT được tăng cường thực hành, nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ mới ngay trong quá trình học tập.

Mở rộng nhiều phương thức tuyển sinh để tăng cơ hội cho thí sinh

Trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải triển khai 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo học bạ THPT; và xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Theo nhà trường, việc áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn, đồng thời cho phép đánh giá toàn diện năng lực người học, phù hợp với đặc thù đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Chia sẻ về yếu tố quan trọng để gia tăng cơ hội trúng tuyển, TS. Phạm Quang Dũng cho rằng, điều quan trọng nhất là thí sinh cần tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển cũng như lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

“Trúng tuyển không chỉ phụ thuộc vào điểm số, mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng ngành, đúng hướng đi phù hợp với bản thân”, TS. Phạm Quang Dũng chia sẻ.

TS. Phạm Quang Dũng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ GTVT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn đúng ngành học.

Theo TS. Phạm Quang Dũng, thay vì chạy theo những ngành “hot” mang tính thời điểm, học sinh cần xác định rõ năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để lựa chọn ngành học phù hợp. Việc lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp quá trình học tập hiệu quả hơn và mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, đại diện UTT cũng khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh từ các nguồn chính thống, tham gia các chương trình tư vấn và trải nghiệm thực tế để có cái nhìn đầy đủ hơn về ngành học cũng như môi trường đào tạo.

Đối với phụ huynh, TS. Phạm Quang Dũng cho rằng gia đình cần đồng hành, định hướng nhưng cũng nên tôn trọng lựa chọn của con em mình. Theo ông, sự phù hợp giữa năng lực cá nhân và môi trường đào tạo sẽ là yếu tố quyết định thành công lâu dài của người học.

Gian hàng số 26 mang mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp đến học sinh

Tham gia “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2” do Báo Tiền Phong tổ chức vào sáng 17/5/2026, Trường Đại học Công nghệ GTVT sẽ mang đến gian hàng số 26 với nhiều hoạt động tư vấn dành cho học sinh và phụ huynh.

Gian hàng của Trường Đại học Công nghệ GTVT hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động tư vấn và trải nghiệm thực tế cho học sinh, phụ huynh.

Theo đại diện nhà trường, gian tư vấn được thiết kế theo hướng cung cấp thông tin đầy đủ, trực quan và thực tế cho thí sinh. Tại đây, học sinh sẽ được cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất; được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên, cán bộ tuyển sinh giàu kinh nghiệm; đồng thời lắng nghe chia sẻ từ chính sinh viên của trường về môi trường học tập, hoạt động thực hành - thực tập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, UTT sẽ giới thiệu rõ nét mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp - một trong những điểm mạnh đã tạo nên thương hiệu của nhà trường trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi muốn mỗi thí sinh khi đến gian tư vấn không chỉ nhận được thông tin, mà còn hình dung rõ con đường học tập và nghề nghiệp của mình”, TS. Phạm Quang Dũng chia sẻ.

Thông qua ngày hội, Trường Đại học Công nghệ GTVT kỳ vọng tăng cường kết nối trực tiếp với thí sinh và phụ huynh, từ đó cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời về tuyển sinh cũng như các chương trình đào tạo của nhà trường.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhà trường lan tỏa định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của các ngành khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhà trường kỳ vọng ngày hội không chỉ dừng lại ở tư vấn tuyển sinh, mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp đúng đắn và hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.