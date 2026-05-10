Khi phong trào là bệ phóng: Câu chuyện trở thành ‘Sinh viên 5 tốt’ của Khánh Linh

SVO - Với những trải nghiệm trong giảng đường cùng công tác Đoàn - Hội, Bùi Đoàn Khánh Linh (năm thứ ba, khoa Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) từng bước khẳng định bản thân bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần chủ động. Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của nữ sinh.

Bùi Đoàn Khánh Linh - sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

Hành trình của sự cân bằng và kỷ luật

Gắn bó với công tác Hội Sinh viên trong vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Khánh Linh xem đây là môi trường quan trọng giúp bản thân thay đổi tư duy và cách làm việc. Linh chia sẻ: “Việc tham gia Hội Sinh viên là một trong những quyết định đúng đắn và đáng trân trọng nhất của mình. Môi trường này mang lại cho mình nhiều trải nghiệm, giúp bản thân học được tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng làm việc tập thể”.

Thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động của Đoàn - Hội.

Những ngày cùng đồng đội chuẩn bị chương trình, xử lý công việc phát sinh hay đảm bảo tiến độ cho từng phần việc nhỏ đã giúp Linh rèn luyện sự chỉn chu và khả năng phối hợp. Với Linh, hoạt động Đoàn - Hội không dừng lại ở phong trào mà là nơi nuôi dưỡng bản lĩnh và ý thức cống hiến của người trẻ. “Thông qua công tác Đoàn - Hội, mình làm việc có kế hoạch, giao tiếp rõ ràng và bình tĩnh hơn khi gặp việc phát sinh. Có những việc rất nhỏ như theo sát tiến độ, nhắc lịch, chuẩn bị nội dung, hỗ trợ các bạn trong chương trình, nhưng nếu làm không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. Chính từ những trải nghiệm như vậy, mình dần rèn được sự chỉn chu, tinh thần phối hợp và khả năng chịu trách nhiệm. Điều quan trọng nhất mà Đoàn - Hội mang lại cho mình là sự thay đổi trong cách nhìn nhận công việc. Mình không còn xem hoạt động phong trào chỉ là tham gia cho có trải nghiệm mà xem đó là một môi trường để mình học cách làm việc nghiêm túc, biết lắng nghe và biết đặt lợi ích chung lên trên hết”, Linh tâm sự.

Tình nguyện viên chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) năm 2024.

Giữa lịch học, hoạt động phong trào và các tiêu chí phấn đấu, áp lực là điều khó tránh khỏi. Khánh Linh lựa chọn cách tiếp cận bằng kỷ luật cá nhân và sự chuẩn bị từ sớm. “Mình thường ghi lại những việc cần làm, chia nhỏ công việc và cố gắng hoàn thành từng phần. Khi mọi thứ không bị dồn lại, mình sẽ bớt áp lực và đảm bảo chất lượng tốt hơn”, Linh tâm sự.

Cách làm việc như vậy giúp nữ sinh duy trì kết quả học tập xuất sắc, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Đoàn - Hội. Những kỹ năng như quản lý thời gian, giao tiếp rõ ràng hay xử lý tình huống cũng được hình thành từ chính quá trình này.

Thành tích đến từ những điều nhỏ

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương không phải là kết quả của một giai đoạn ngắn mà nó là một quá trình rèn luyện bền bỉ. Với Khánh Linh, yếu tố quan trọng nhất nằm ở thái độ: “Thành tích không chỉ đến từ những việc lớn mà còn đến từ cách mình làm những việc nhỏ hằng ngày như: đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ, giữ lời hứa với tập thể và sẵn sàng sửa sai khi chưa làm tốt”, Linh bộc bạch.

Bên cạnh danh hiệu cấp Trung ương, Khánh Linh còn đạt nhiều thành tích như “Sinh viên 5 tốt” các cấp, bằng khen của Hội Sinh viên các cấp, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), kết quả học tập loại Xuất sắc… “Với mình, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một dấu mốc đẹp trong thời sinh viên. Nó khiến mình tự hào, nhưng đồng thời cũng nhắc bản thân phải tiếp tục giữ sự nghiêm túc trong những việc mình làm. Mình xem đây là một sự ghi nhận đáng quý cho quá trình đã qua và cũng là động lực để mình làm tốt hơn trong chặng đường tiếp theo. Mình biết ơn đến gia đình, thầy cô, anh chị, bạn bè đã luôn hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập và tham gia hoạt động”, Linh chia sẻ.

Khánh Linh được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Song song với học tập và công tác Đoàn - Hội, Khánh Linh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Từ chiến dịch 'Mùa Hè Xanh', Tình nguyện mùa Đông, đến hiến máu tình nguyện, mỗi trải nghiệm đều để lại kỷ niệm riêng. “Có những việc, với mình là nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa với người khác. Những trải nghiệm đó giúp mình thấy thời sinh viên của mình đầy đủ hơn”, Linh bày tỏ. Thông qua hoạt động cộng đồng, nữ sinh học cách quan sát, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với tập thể.

Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trong thời gian tới, Khánh Linh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì kết quả học tập xuất sắc, chuẩn bị cho kỳ thực tập và tích cực đồng hành cùng các hoạt động sinh viên. Với Linh, mỗi giai đoạn đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Gửi gắm tới các bạn trẻ đang trên hành trình rèn luyện, Linh bày tỏ: “Đừng quá áp lực khi so sánh với người khác. Mỗi người có một hành trình riêng. Điều quan trọng là mình biết cần cải thiện điều gì và nghiêm túc làm tốt điều đó”.

Một số thành tích nổi bật của Bùi Đoàn Khánh Linh: - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025. - Giấy khen đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP. Đà Nẵng, cấp ĐH Đà Nẵng, cấp Trường, năm học 2024 - 2025. - Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, giai đoạn 2023 - 2026. - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường, năm 2025. - Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện, năm 2025. - Giấy khen của BCH Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên ĐH Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025. - Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vì đã đạt thành tích học tập loại Xuất sắc, năm học 2024 - 2025.

Ảnh: NVCC