Phim Việt được giới trẻ ‘tiếp sức’: Từ ‘Heo 5 móng’, ‘Mưa đỏ’ đến ‘Mai’

SVO - Qua những bộ phim kinh dị dân gian như 'Heo 5 móng', phim chiến tranh như 'Mưa đỏ', hay các tác phẩm đời sống như 'Mai', điện ảnh Việt đang ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ khán giả trẻ. Không chỉ xem phim để giải trí, nhiều người trẻ hiện nay còn chủ động ra rạp để ủng hộ phim Việt, lan tỏa trên mạng xã hội và tìm kiếm những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam.

Khán giả trẻ dần cởi mở hơn với phim Việt

Những năm gần đây, đặc biệt từ sau năm 2019 và giai đoạn hậu đại dịch, thị trường điện ảnh Việt có nhiều thay đổi khi khán giả trẻ bắt đầu quay lại rạp nhiều hơn. Không còn chỉ ưu tiên phim ngoại, nhiều người sẵn sàng lựa chọn phim Việt nếu nội dung đủ hấp dẫn hoặc tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội.

Theo nhiều ý kiến, sự phát triển của điện ảnh Việt trong khoảng 5 năm trở lại đây bắt đầu từ việc các nhà làm phim chú trọng hơn vào kịch bản, hình ảnh và những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt. Bên cạnh yếu tố giải trí, khán giả trẻ hiện cũng quan tâm nhiều hơn tới các đề tài văn hóa, lịch sử hay chất liệu dân gian được đưa lên màn ảnh.

Trần Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) cho rằng, người trẻ hiện nay không chỉ xem phim để giải trí. “Theo mình, khán giả trẻ hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những nội dung có bản sắc riêng thay vì chỉ chạy theo mô típ quen thuộc. Phim mang màu sắc văn hóa Việt thường tạo cảm giác gần gũi vì gắn với ký ức, truyền thuyết hay những câu chuyện từng được nghe trong đời sống hằng ngày”, Ngọc Anh chia sẻ.

Chu Thị Trang (24 tuổi, Thanh Hóa) nhận định, khán giả trẻ hiện đã cởi mở hơn với phim Việt so với trước đây. “Nếu trước đây nhiều người thường mặc định phim ngoại sẽ hấp dẫn hơn thì bây giờ, phim Việt có nội dung tốt hoặc tạo được hiệu ứng mạng xã hội vẫn có thể thu hút đông đảo người xem. Điều đó cho thấy, khán giả trẻ đang bắt đầu đặt niềm tin nhiều hơn vào điện ảnh trong nước”, Trang nói.

Từ Heo 5 móng, Mưa đỏ đến Mai

Mới đây nhất là Heo 5 móng, bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian miền Tây Nam Bộ. Tính đến ngày 6/5/2026, phim đạt doanh thu hơn 98 tỷ đồng sau khoảng hai tuần công chiếu, tiến sát mốc 100 tỷ đồng.

Bộ phim khai thác câu chuyện xoay quanh quan niệm về những con heo sinh ra với dị tướng, vốn bị xem là gắn với yếu tố tâm linh và nghiệp báo trong dân gian. Nội dung theo chân Khải, một YouTuber chuyên thực hiện nội dung khám phá tâm linh cùng nhóm cộng sự đến Miếu Ông Tà để ghi hình câu view nhưng sau đó bị cuốn vào chuỗi sự việc kỳ bí liên quan đến “Cô Năm Hợi” và truyền thuyết heo 5 móng. Thay vì tập trung vào các màn hù dọa dồn dập, Heo 5 móng tạo dấu ấn bằng bối cảnh miền Tây sông nước, miếu thờ và yếu tố tín ngưỡng dân gian.

Nguyễn Duy Chiến (23 tuổi, Hà Nội) cho rằng, sức hút của bộ phim nằm ở chất liệu rất Việt Nam. “Mình nghĩ, khán giả trẻ hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những câu chuyện mang màu sắc văn hóa bản địa. Trước đây, mọi người quen xem phim kinh dị nước ngoài, nhưng vài năm gần đây, phim Việt khai thác truyền thuyết dân gian hay tín ngưỡng địa phương lại tạo cảm giác rất thật và tò mò hơn”, Chiến chia sẻ.

Theo Chiến, ngoài yếu tố kinh dị, bộ phim còn tạo cảm giác gần gũi với người trẻ khi đưa vào câu chuyện YouTuber và vấn đề câu view bất chấp đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội hiện nay.

Trước đó, Mưa đỏ từng trở thành hiện tượng phòng vé khi cán mốc hơn 550 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu và kết thúc hành trình ngoài rạp với doanh thu 714 tỷ đồng cùng 8,1 triệu vé bán ra. Bộ phim về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt trong giới trẻ. Nhiều hội nhóm, diễn đàn phim thu hút hàng nghìn lượt thảo luận sau khi phim ra mắt.

Không ít khán giả cho biết, họ xúc động sau khi xem phim và cảm thấy hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Các ca khúc trong phim cũng xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật dịp 2/9/2025, góp phần kéo dài sức ảnh hưởng của bộ phim ngoài rạp chiếu.

Ở dòng phim đời sống, Mai của đạo diễn Trấn Thành cũng là một trong những trường hợp tiêu biểu, khi đạt doanh thu kỷ lục 551 tỷ đồng sau khi ra mắt, đầu năm 2024. Bộ phim xoay quanh nhân vật Mai, một cô gái lớn lên trong gia đình nhiều biến cố và mang theo những tổn thương trong cuộc sống. Những câu chuyện rất đời, rất gần gũi trong phim được xem là yếu tố giúp tác phẩm chạm tới cảm xúc khán giả trẻ.

Khi mạng xã hội trở thành “đòn bẩy” cho phim Việt

Bên cạnh nội dung, mạng xã hội hiện cũng đóng vai trò lớn trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Theo Trần Ngọc Anh, TikTok, Facebook hay các video review ngắn hiện ảnh hưởng khá nhiều tới quyết định ra rạp của người trẻ. “Nhiều khi chỉ cần một vài phân cảnh viral hoặc được bạn bè chia sẻ nhiều là mọi người sẽ tò mò muốn ra rạp xem thử. Ngoài quảng bá từ nhà sản xuất thì phản hồi thật từ khán giả trên mạng xã hội cũng tác động khá nhiều đến quyết định xem phim”, Ngọc Anh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, phim Việt hiện nay ngày càng phụ thuộc vào hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Một đoạn trailer ngắn, một câu thoại thành meme hay một phân cảnh gây tranh cãi đều có thể khiến bộ phim nhanh chóng được chú ý. Không ít khán giả cho biết, họ mua vé vì tò mò sau khi xem các video cắt cảnh hoặc đọc tranh luận trên mạng. Hiệu ứng truyền miệng cũng giúp nhiều bộ phim tăng suất chiếu và cải thiện doanh thu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, “viral” cũng là con dao hai lưỡi. Nếu trước đây, chất lượng phim là yếu tố được quan tâm đầu tiên thì hiện nay, điều khán giả nhìn thấy trước tiên đôi khi lại là thuật toán và hiệu ứng mạng xã hội. Dù vậy, việc khán giả trẻ chủ động chia sẻ, bàn luận và lan tỏa các bộ phim Việt vẫn được xem là tín hiệu tích cực với thị trường điện ảnh trong nước. Không chỉ xem phim để giải trí, nhiều người trẻ hiện nay còn tìm kiếm sự đồng cảm, bản sắc văn hóa và những câu chuyện gần gũi với đời sống Việt Nam trên màn ảnh.

