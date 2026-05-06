Một MC như Tạ Na chuyển sang ca hát lại nổi tiếng đến mức 'cháy vé' như vậy?

Buổi concert solo của Tạ Na, Happy Forever: Our Youth đã khai mạc tại Thành Đô và thu hút lượng khán giả khổng lồ, tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Nữ nghệ sĩ này, vốn nổi tiếng với vai trò MC trong nhiều năm, đã tổ chức concert đầu tiên với tư cách ca sĩ, đạt được tỷ lệ cung cầu đáng kinh ngạc 22:1. Toàn bộ 15.000 vé cho hai đêm diễn đã bán hết ngay lập tức, với hơn 170.000 người tranh giành vé trực tuyến, một kỳ tích mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp chỉ có thể mơ ước.

Vé rẻ nhất với giá 380 nhân dân tệ (khoảng gần 1,5 triệu đồng) đã bán hết đầu tiên, thậm chí cả vé khu vực VIP 1.180 nhân dân tệ (khoảng hơn 4,5 triệu đồng) cũng được bán hết nhanh chóng, với giá mua bán điên cuồng trên thị trường thứ cấp vượt quá 5.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 19 triệu đồng). Trong quá trình chuẩn bị cho concert, Tạ Na thừa nhận cảm thấy hồi hộp và lo lắng, thậm chí còn có kế hoạch dự phòng mời bạn bè, gia đình và học sinh cũ đến hát thay. Tuy nhiên, việc vé bán hết sạch đã khiến những lo lắng đó trở nên không cần thiết, cư dân mạng hài hước nói rằng trước đây họ lo lắng về những chỗ ngồi trống, giờ thì họ lo lắng không đủ vé cho người hâm mộ. Đoạn video bị rò rỉ từ hiện trường cho thấy hầu hết các ghế ở hàng đầu, đắt tiền nhất, đều đã được lấp đầy, và các ghế ở các khán đài phía xa cũng chật kín, chỉ còn một hoặc hai chỗ trống.

Giá vé buổi hòa nhạc được chia thành sáu mức: 380 - 680 nhân dân tệ cho khán đài và 980 - 1.180 nhân dân tệ cho khu vực bên trong. Mức giá 380 nhân dân tệ được khen ngợi là giá cả phải chăng đối với sinh viên, mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Tạ Na nhiều lần khẳng định rằng, chi phí sản xuất rất cao và giá vé không thể bù đắp được những chi phí đó. Buổi hòa nhạc hoàn toàn chỉ để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của cô. Sự thẳng thắn này đã nhận được nhiều sự thấu hiểu và ủng hộ hơn. Dư luận về buổi hòa nhạc khá trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng giá cả hợp lý. So với các buổi hòa nhạc của các ca sĩ khác, giá vé của Tạ Na khá khiêm tốn, và mức giá 380 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) đã hạ thấp rào cản tiếp cận, làm nổi bật sự chân thành của cô. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là sự tái hiện tập thể những kỷ niệm đêm thứ Bảy dành cho những người sinh năm 1980 - 1990.

Dàn khách mời thực sự là toàn 'sao' như Lý Tiểu Nhiễm, Lâm Chí Dĩnh, Hà Cảnh... Tạ Na cũng đã nỗ lực hết mình cho buổi concert này. Cô ấy đã tập luyện 6 tiếng mỗi ngày trong 3 tháng trước đó, giảm 2,4 kg và tiếp tục luyện tập bất chấp những vết bầm tím ở đầu gối. Việc lựa chọn bài hát được cân bằng giữa hoài niệm và sự đổi mới, với 10 ca khúc vũ đạo đầy thử thách được tập trung vào phần cuối chương trình. Nhóm nhảy đã đề nghị cắt bớt một số bài do cường độ cao, nhưng cô ấy đã từ chối.

Buổi hòa nhạc này phản ánh những thay đổi trong thị trường biểu diễn. Khi sự hoài niệm trở thành một tài sản quý giá, ranh giới giữa ca sĩ chuyên nghiệp và nghệ sĩ chuyển hướng ngày càng trở nên mờ nhạt. 72% các cuộc thảo luận cho rằng giá vé là hợp lý, và dư luận đang dần chuyển sang thái độ cởi mở hơn đối với việc tiêu thụ các loại hình giải trí đa dạng. Cư dân mạng bình luận rằng nếu các ngôi sao mạng có thể tổ chức concert, tại sao các nữ thần quốc dân lại không thể? Nỗi nhớ về quá khứ thúc đẩy doanh số bán vé, với hầu hết người mua vé coi concert như một 'nghi lễ trưởng thành'.

​Câu chuyện của Tạ Na về việc vượt qua giới hạn thể chất ở tuổi 44, một người mẹ của ba đứa con, đã gây được tiếng vang với tuyên bố "phụ nữ không nên bị định nghĩa bởi những khuôn mẫu", khơi dậy cuộc thảo luận rộng rãi về quyền theo đuổi ước mơ của những người không chuyên. Khi đối mặt với những câu hỏi về tư cách tổ chức concert, Tạ Na đáp lại rằng, không ai có thể nói bạn không đủ giỏi, trừ khi chính bạn tự nói điều đó. Thái độ này đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Cuối cùng, sự cuồng nhiệt đã trở lại với lý trí và sự chân thành trên sân khấu luôn có giá trị hơn danh tiếng.

