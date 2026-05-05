Đây là Triệu Lệ Dĩnh từng sở hữu vẻ đẹp thanh tú?

Những đoạn phim mới đây lan truyền trên mạng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi hình tượng cho một vai diễn mới. Nữ diễn viên từng sở hữu vẻ đẹp thanh tú này được cho là đã cắt mái tóc dài mà cô đã để suốt 5 năm, tăng 4,5 kg và nhuộm da, tất cả để hóa thân thành một nữ cán bộ bình dân.

Để nhập vai sâu sắc, Triệu Lệ Dĩnh đã dành ba tháng sống và làm việc cùng người dân địa phương trong cộng đồng. Cô không chỉ lấy được chứng chỉ tiếng địa phương mà còn tự mình quay cảnh đẩy xe qua vũng bùn dưới trời mưa lạnh, lặp lại cảnh quay đó hơn 10 lần mà không hề than phiền. Trong đoạn phim, cô ấy lấm lem bùn đất, hoàn toàn khác xa với hình ảnh quyến rũ thường thấy của mình.

Điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên hơn nữa là Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm, ngồi xổm trên đường ăn một chiếc bánh bao lạnh. Phong cách diễn xuất giản dị này đã khiến nhiều khán giả phải thốt lên kinh ngạc trước sự tương phản rõ rệt. Điều đáng chú ý là các vai diễn trước đây của cô chủ yếu được đặc trưng bởi lối trang điểm cầu kỳ và trang phục lộng lẫy, nhưng lần này, cô ấy sẵn lòng xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài tự nhiên nhất.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực rất nhiều cho vai diễn này. Cô không chỉ học tiếng địa phương mà còn tiếp thu phương pháp làm việc và điều kiện sống của cán bộ cấp cơ sở. Cô đã quay phim liên tục ba tiếng đồng hồ trong điều kiện nhiệt độ âm và mưa, mà không cần diễn viên đóng thế. Sự tận tâm của cô thực sự đáng ngưỡng mộ.

Cư dân mạng bày tỏ sự xót xa sau khi nhìn thấy những hình ảnh này. Một số người nói rằng, việc nhìn thấy cô ngồi xổm trong bùn vẽ sơ đồ kế hoạch khiến họ nhớ đến những người mẹ của mình khi bắt đầu kinh doanh. Những người khác lại cho rằng, kiểu diễn xuất không phô trương này mới là dấu ấn thực sự của một diễn viên tài năng, và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh qua hành động của mình rằng, cô không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp.

Từ vai chính trong phim truyền hình giả tưởng đến phim điện ảnh hiện thực, sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh rất kiên định và thực tế. Cô đã phá bỏ định kiến ​​về "ngôi sao mạng" (diễn viên có lượng người hâm mộ lớn) và chứng minh tài năng của mình bằng một loạt tác phẩm chất lượng.