Ngôi vị cao nhất của 'Hoa hậu Việt Nam 2026' sẽ nhận được gì?

SVO - 'Hoa hậu Việt Nam 2026' đã chính thức khởi động, với loạt thông tin mới mẻ và giải thưởng 'khủng'.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động với nhiều thay đổi mới để kỷ niệm mùa giải thứ 20 của cuộc thi danh giá này. Vẫn giữ 4 tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, cuộc thi mong muốn tìm ra chủ nhân vương miện để tiếp nối các giá trị cao cả này.

Ngoài các hoạt động đã công bố, cuộc thi còn nhận được sự quan tâm của khán giả về các hạng mục giải thưởng quan trọng. Theo đó, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố giải thưởng chính thức gồm: vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Á hậu 1 cuộc thi sẽ nhận giải thưởng chính thức 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Á hậu 2 cuộc thi nhận giải thưởng chính thức 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra, cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao. Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).