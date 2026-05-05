Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Moon Ga Young và Doyoung của NCT 'phủ sóng' vì xuất hiện trong ‘The Devil Wears Prada 2’

Tuệ Nghi

SVO - Moon Ga Young và Doyoung bất ngờ xuất hiện với vai khách mời trong phim, gây xôn xao dư luận.

Một sự xuất hiện ngắn nhưng đầy ấn tượng đang thu hút sự chú ý trong The Devil Wears Prada 2, khi những khoảnh khắc thời trang đời thực được lồng ghép một cách liền mạch vào bộ phim.

Moon Ga Young và Doyoung được phát hiện trong một cảnh quay của show thời trang Milan, nơi sự xuất hiện ngắn ngủi của họ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Phân cảnh này được cho là quay trong một show diễn thời trang Xuân/Hè của Dolce & Gabbana tại Tuần lễ thời trang Milan, ghi lại bầu không khí chân thực của một sự kiện thời trang toàn cầu.

Vào thời điểm đó, cả Moon Ga Young và Doyoung đều tham dự show với tư cách là đại sứ toàn cầu của thương hiệu, và đương nhiên trở thành một phần của cảnh quay. Họ được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu cùng với các diễn viên huyền thoại Meryl Streep và Stanley Tucci, làm nổi bật tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ.

202605041434366710-1.jpg

the-devil-wears-prada-2.jpg

Siêu mẫu Sora Choi cũng xuất hiện trong phim, mang đến sự hiện diện đầy uy quyền trên sàn catwalk trực tiếp lên màn ảnh và thêm một lớp chân thực cho cảnh quay.

Khi các ngôi sao K-pop đang hoạt động trên sàn diễn thời trang toàn cầu xuất hiện một cách tự nhiên trong phim, sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc tiếp tục tăng lên. Các phản ứng trên mạng vô cùng sôi nổi: Bạn có thể nhận ra Doyoung và Moon Ga Young – đừng bỏ lỡ nhé; Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó quên... làm tăng thêm sự hào hứng cho người xem.

The Devil Wears Prada 2 kể về câu chuyện của Miranda, tổng biên tập huyền thoại của tạp chí thời trang Runway, tái ngộ với Andy, người trở lại với vai trò biên tập viên chuyên mục sau 20 năm, và Emily, hiện là giám đốc điều hành tại một thương hiệu xa xỉ. Cùng nhau, họ vượt qua bối cảnh truyền thông đã thay đổi trong khi cạnh tranh để giành lại ảnh hưởng trong thế giới thời trang. Bộ phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Tuệ Nghi
#Xuất hiện trong 'The Devil Wears Prada 2' #Moon Ga Young và Doyoung trong phim #Show thời trang Milan và Tuần lễ Milan #Ảnh hưởng toàn cầu của các ngôi sao Hàn #Sự kiện thời trang Dolce & Gabbana #Khán giả và phản ứng mạng xã hội #Cốt truyện phim về ngành thời trang #Chân thực trong cảnh phim thời trang #Sự góp mặt của siêu mẫu Sora Choi #Sự trở lại của các nhân vật huyền thoại trong phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục