KATSEYE đang 'lận đận' hay 'lên như diều gặp gió'?

SVO - Gần hai năm sau khi phát hành lần đầu, ca khúc 'Touch' của KATSEYE đang lên như diều gặp gió ở Vương quốc Anh, khi nhảy lên vị trí thứ 82 tuần này, nhưng 'PINKY UP' vẫn 'dậm chân' ở thứ hạng 42 trong 3 tuần liên tiếp mà chưa có dấu hiệu 'lội ngược dòng' trở lại.

Tuần trước, bài hát Touch thuộc kỷ nguyên debut của KATSEYE đã muộn màng lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh, Official Singles Top 100 (được coi là tương đương với Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ) lần đầu tiên ở vị trí thứ 88. Tuần này, Touch đã nhảy vọt lên vị trí thứ 82, cho thấy đĩa đơn năm 2024 đang ngày càng được đón nhận tại Vương quốc Anh. Sức hút của ca khúc ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian sau các màn trình diễn tại Coachella Valley Music and Arts Festival diễn ra vào ngày 10 và 17/4.

Trong khi đó, đĩa đơn mới nhất của KATSEYE, PINKY UP, vẫn giữ vững vị trí thứ 42 trong tuần thứ ba liên tiếp trên bảng xếp hạng. Trước đó, bài hát này đã ra mắt ở vị trí thứ 14, đạt thứ hạng cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng cho đến nay.

KATSEYE cũng có hai bài hát lọt vào bảng xếp hạng chính của Spotify. Trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global của Spotify (từ ngày 24 đến 30/4), PINKY UP xếp hạng thứ 61 và Gabriela xếp hạng thứ 111, tiếp tục chuỗi 45 tuần trụ vững trên bảng xếp hạng.

Sự nổi tiếng của KATSEYE vẫn vững chắc ngay cả ở Hoa Kỳ, thị trường nhạc pop lớn nhất thế giới. PINKY UP đạt vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, phá kỷ lục về thứ hạng ra mắt cao nhất trên bảng xếp hạng này, và đã duy trì vị trí trong top đầu suốt hai tuần. Ca khúc Touch cũng đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Bubbling Under Hot 100 (ngày 2/5), làm dấy lên kỳ vọng về khả năng lọt vào bảng xếp hạng chính.

Thêm vào đó, KATSEYE thu hút sự chú ý khi xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng doanh số (tổng hợp từ ngày 18 đến 23/4) của "Record Store Day", sự kiện lớn nhất hàng năm do Hội đồng các cửa hàng đĩa độc lập (CIMS) tổ chức gần đây. Đây là một thành tích xuất sắc trong bối cảnh các phiên bản giới hạn của các nghệ sĩ toàn cầu tràn ngập thị trường, khiến người sưu tầm đĩa đổ xô đến các cửa hàng đĩa trên khắp nước Mỹ. Sự hiện diện của KATSEYE nổi bật khi họ đã thành công vượt qua một thị trường có rào cản gia nhập cao đối với các nhóm nhạc nữ.

KATSEYE là một nhóm nhạc được hình thành dựa trên "phương pháp K-pop" theo chiến lược "Đa nền tảng, đa thể loại" của HYBE, do Chủ tịch Bang Si-hyuk dẫn dắt. Chỉ trong chưa đầy hai năm kể từ khi ra mắt, họ đã được đề cử cho Giải Grammy lần thứ 68 và Giải thưởng Âm nhạc Mỹ năm 2026, nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.