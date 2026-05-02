Masaki Okada: 'Tôi rất ấn tượng với cách Lee Dong Wook dồn nhiều cảm xúc vào từng chuyển động'

Linh Vân

SVO - Masaki Okada vừa hoàn thành việc quay phim 'A Shop for Killers Season 2' tại Hàn Quốc. Nam diễn viên đã chia sẻ về những khám phá và hiểu biết mới mà anh ấy thu được từ trải nghiệm quay phim ở nước ngoài.

Masaki Okada: "Tôi nhận ra rằng diễn xuất vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi không có chung ngôn ngữ, và khoảng thời gian dành để chú ý đến những cử động và biểu cảm tinh tế của các bạn diễn, chính vì rào cản ngôn ngữ, lại vô cùng thú vị. Trải nghiệm trên phim trường 'A Shop for Killers Season 2' đã khiến tôi muốn khám phá thêm nhiều khả năng và tăng thêm số lượng những điều tôi muốn thử. Tôi hy vọng sẽ hiện thực hóa những ý tưởng đó vào một ngày nào đấy, và nếu có cơ hội, tôi rất muốn tham gia vào một dự án sản xuất ở nước ngoài khác".

Vì đây là một bộ phim có nhiều cảnh hành động, nên Masaki Okada cho biết anh đã đến Hàn Quốc vài lần trước khi bắt đầu quay phim để luyện tập và chuẩn bị cho các cảnh hành động và bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ đạo diễn hành động vì sự giúp đỡ của họ. Masaki Okada cũng cho biết thêm cốt truyện ly kỳ và hồi hộp đã cuốn hút anh và cảm thấy thực sự vinh dự được là một phần của mùa 2.

Masaki Okada thủ vai J, em trai của Q (do Hyunri đóng) và là đồng thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Babylon Đông Á.
Masaki Okada: "Tôi cũng đã quay các cảnh hành động với Lee Dong Wook, người đóng vai cựu lính đánh thuê Jin-man. Tôi rất ấn tượng với cách anh ấy dồn nhiều cảm xúc vào từng chuyển động và đã tận tình chỉ cho tôi những điều tôi chưa hiểu. Các diễn viên khác cũng điều chỉnh theo nhịp độ của tôi và hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn. Đó là một trường quay rất ấm áp và tuyệt vời để làm việc".

Khi được hỏi về những bộ phim Hàn mà anh yêu thích, Masaki Okada cho biết: "Hiện tại, tôi đang rất thích bộ phim trinh thám Nine Puzzle. Phim có sự tham gia của Kim Da Mi, người đóng vai Yi-seo trong Itaewon Class cùng Son Suk Ku, người đóng vai thám tử trong A Killer Paradox, và tôi thực sự bị cuốn hút bởi diễn xuất của họ. Sau khi xem xong Nine Puzzle, tôi dự định sẽ xem The Outlaws tiếp theo.

