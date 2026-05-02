Masaki Okada: 'Tôi rất ấn tượng với cách Lee Dong Wook dồn nhiều cảm xúc vào từng chuyển động'

SVO - Masaki Okada vừa hoàn thành việc quay phim 'A Shop for Killers Season 2' tại Hàn Quốc. Nam diễn viên đã chia sẻ về những khám phá và hiểu biết mới mà anh ấy thu được từ trải nghiệm quay phim ở nước ngoài.
Vì đây là một bộ phim có nhiều cảnh hành động, nên Masaki Okada cho biết anh đã đến Hàn Quốc vài lần trước khi bắt đầu quay phim để luyện tập và chuẩn bị cho các cảnh hành động và bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ đạo diễn hành động vì sự giúp đỡ của họ. Masaki Okada cũng cho biết thêm cốt truyện ly kỳ và hồi hộp đã cuốn hút anh và cảm thấy thực sự vinh dự được là một phần của mùa 2.
Khi được hỏi về những bộ phim Hàn mà anh yêu thích, Masaki Okada cho biết: "Hiện tại, tôi đang rất thích bộ phim trinh thám Nine Puzzle. Phim có sự tham gia của Kim Da Mi, người đóng vai Yi-seo trong Itaewon Class cùng Son Suk Ku, người đóng vai thám tử trong A Killer Paradox, và tôi thực sự bị cuốn hút bởi diễn xuất của họ. Sau khi xem xong Nine Puzzle, tôi dự định sẽ xem The Outlaws tiếp theo.