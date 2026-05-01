Nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Ken Matsudaira nhảy samba trên bục cao 15 mét

SVO - Nam diễn viên Ken Matsudaira biểu diễn điệu nhảy samba đặc trưng của mình tại Yokohama để cầu mong những ngày nghỉ lễ nắng đẹp.

Nam diễn viên Ken Matsudaira đã trình diễn Matsuken Samba II từ một sân khấu cao 15 mét tại Công viên giải trí Yokohama Hakkeijima Sea Paradise vào ngày 27/4, cầu mong thời tiết nắng đẹp trong kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" (29/4 - 6/5) của Nhật Bản.

Matsuken Samba II (マツケンサンバII) là một bài hát nổi tiếng của Nhật Bản, do diễn viên Ken Matsudaira trình bày, nổi bật với phong cách samba sôi động kết hợp với trang phục samurai truyền thống. Ca khúc này trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng tại Nhật, thường được cover, biểu diễn trong các sự kiện giải trí và nổi tiếng với giai điệu vui nhộn.

Công viên giải trí Yokohama Hakkeijima Sea Paradise tràn ngập tấm bảng in hình khuôn mặt của nam diễn viên trong vai một vị lãnh chúa samurai lấp lánh và âm nhạc của ông được phát khắp khuôn viên. Matsudaira được nhiều người công nhận là người mang lại thời tiết tốt. Nam diễn viên sinh năm 1953 cho biết, mục tiêu của ông là tiếp tục nhảy điệu Matsuken Samba cho đến năm 80 tuổi và ông giữ gìn sức khỏe bằng cách đi bộ thường xuyên.

Ayaka Hirata, một sinh viên đại học 21 tuổi, cho biết: "Khi tôi nhìn thấy Matsudaira, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi không muốn nhảy, nếu tôi nghe điệu Matsuken Samba, cơ thể tôi bắt đầu tự chuyển động".