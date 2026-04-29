Hoài Linh và Quyền Linh tái hợp trong phim đầu tay nói về sự lạc hướng của giới trẻ từ Quách Beem

Bình Nguyễn

SVO - Dự án điện ảnh đầu tay 'La bàn không hướng Bắc' của Quách Beem chính thức khai máy tại TP. HCM. Bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của nam ca - nhạc sĩ sang lĩnh vực điện ảnh cùng sự góp mặt của Hoài Linh và Quyền Linh.

La bàn không hướng Bắc được phát triển từ tên gọi ban đầu Đường về, với định hướng khai thác sâu hơn hành trình nội tâm và những lựa chọn của con người. Câu chuyện xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

1000045385.jpg

Chia sẻ về lý do đổi tên, Quách Beem cho biết, Đường về là một tên gọi giàu cảm xúc và phù hợp với tinh thần ban đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, khi phát triển kịch bản, ê kíp nhận ra hành trình của nhân vật không đơn thuần là tìm đường về, mà là quá trình lạc hướng và đối diện với những lựa chọn sai lầm.

Nói thêm về nội dung phim, Quách Beem cho biết, câu chuyện tập trung vào quá trình nhân vật dần mất phương hướng và buộc phải đối diện với chính mình. Các nhân vật không được xây dựng theo kiểu đối lập, mà mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình, từ đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.

1000045381.jpg

Bộ phim hướng đến thông điệp về việc giữ phương hướng trong cuộc sống, đặc biệt với người trẻ trước nhiều lựa chọn và áp lực hiện đại: “Điều đáng sợ không phải là đi chậm hay đi nhanh, mà là đi đúng hướng hay sai hướng. Đôi khi, chỉ một quyết định sai cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mình yêu thương. Vì vậy, hãy giữ cho mình một "hướng Bắc" trong cuộc đời, để dù đi xa đến đâu, vẫn biết mình đang đi về đâu. Đừng đợi đến khi mất phương hướng rồi mới tìm đường về”.

1000045383.jpg

Bên cạnh nội dung, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Quyền Linh, trong vai trò cố vấn nghệ thuật và NSƯT Hoài Linh, với một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. Theo ê kíp, sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, dàn diễn viên của phim sẽ được công bố trong thời gian tới.

Xem thêm

Cùng chuyên mục