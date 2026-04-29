Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vượt qua nghịch cảnh, cô bé mồ côi Nguyễn Khuê Thu đăng quang 'Mrs Earth Vietnam 2026'

Xuân Tiến

SVO - Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu (Bắc Ninh) trở thành Tân 'Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026' và sẽ đại diện Việt Nam tham dự 'Mrs Earth International 2026' trong thời gian tới.

Tại đêm chung kết Mrs Earth Vietnam 2026, các thí sinh trải qua các phần thi áo dài, dạ hội và tài năng. Vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu (Bắc Ninh) đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao 1m70, Khuê Thu còn ghi điểm bởi tư duy sắc sảo, thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

Nguyễn Khuê Thu trở thành tân Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?", Khuê Thu đã xuất sắc trả lời song ngữ Anh - Việt. Theo cô, bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế "Mrs Earth International 2026", dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng Mười Hai tới.

Mồ côi cha mẹ từ khi lên 3 tuổi, Nguyễn Khuê Thu không ngừng nỗ lực học tập và phấn đấu từng ngày. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông, trở thành phiên dịch tiếng Trung và là một doanh nhân có tiếng trong ngành làm đẹp. Nói thêm về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: “Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng”.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, các vị trí Á hậu đã được công bố và trao quyền tham dự các đấu trường quốc tế tương ứng: Á hậu 1 Trịnh Thị Thu Bình – Đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức tháng 10/2026, tại Sri Lanka); Á hậu 2: Nguyễn Thị Hồng Mến; Á hậu 3: Nguyễn Phương Thu và Á hậu 4: Kim Thị Phương Anh.

Xem thêm

Cùng chuyên mục