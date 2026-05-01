Momoka Ito tiết lộ về tương lai của nhóm thần tượng quốc dân AKB48

Linh Vân

SVO - AKB48 sẽ phát hành đĩa đơn thứ 68 (hiện chưa có nhan đề) vào ngày 19/8. Momoka Ito sẽ là người đảm nhiệm vị trí trung tâm cho đĩa đơn mới của nhóm.

Momoka Ito cũng từng giữ vị trí này trong đĩa đơn trước đó, Nagori Zakura, đánh dấu lần đầu tiên cùng một thành viên đảm nhiệm vai trò này trong hai đĩa đơn liên tiếp sau gần 12 năm. Người cuối cùng làm được điều này là Mayu Watanabe với Labrador RetrieverKokoro no Placard vào năm 2014.

1777455194-20260429-itomomoka.jpg

Ngoài Ito, đội hình được chọn còn có 16 thành viên: Yui Oguri, Narumi Kuranoo, Miu Shitao, Erii Chiba, Ayami Nagatomo, Mizuki Yamauchi, Airi Sato, Eriko Hashimoto, Miyuu Mizushima, Yuna Akiyama, Sae Arai, Kasumi Kudo, Azuki Yagi, Yui Kawamura và Saki Kondo. Ở tuổi 14, Saki Kondo là thành viên trẻ nhất trong đội hình và đây là lần đầu tiên cô góp mặt trong đội hình senbatsu. Đội hình Senbatsu (chọn lọc) là nhóm các thành viên ưu tú nhất, thường là 16 người, được lựa chọn từ một nhóm nhạc idol đông thành viên (như các nhóm thuộc hệ thống 48) để tham gia biểu diễn, ghi âm và quảng bá cho một bài hát single chính thức. Họ được chọn qua bình chọn của fan hoặc chỉ định bởi quản lý.

Momoka Ito đã tiết lộ giấc mơ lớn của mình về tương lai của nhóm: "Sức hút của AKB48 là mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh khốc liệt giữa các thần tượng, tôi muốn tất cả chúng ta cùng nhau biểu diễn để thể hiện tiềm năng thực sự của nhóm. Tất cả chúng tôi đều đặt mục tiêu đến Tokyo Dome, vì vậy chúng tôi muốn nỗ lực hết mình để làm cho AKB48 đủ hấp dẫn để thu hút người hâm mộ và cho nhiều người biết đến chúng tôi".

AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản do Akimoto Yasushi sáng lập năm 2005,được mô tả như là một hiện tượng xã hội. AKB48 hiện đang nắm giữ kỷ lục Guinness về "Nhóm nhạc pop có số lượng thành viên đông nhất". Họ cũng là một trong những nhóm nhạc có doanh thu cao nhất trên thế giới, với doanh thu kỷ lục bán đĩa năm 2011 là trên 211 triệu đôla và 226 triệu đôla năm 2012 ở Nhật Bản.

