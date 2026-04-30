Đây liệu có phải là hậu duệ của BIGBANG trong tương lai?

SVO - Cuối cùng sau 6 năm, YG sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam 5 thành viên vào tháng Chín. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 'lễ trưởng thành' (20 năm) của BIGBANG, người hâm mộ tự hỏi, liệu có phải YG đang muốn 'sản sinh' ra hậu duệ của tương lai?
"Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu nhóm nhạc nam vào tháng Chín. Số lượng thành viên, điều mà nhiều người có thể tò mò, là năm người", Yang Hyun Suk, người sáng lập và nhà sản xuất điều hành của YG Entertainment, cho biết trong một video được đăng tải trên blog chính thức của công ty. Điều này báo trước sự ra đời của một "nhóm nhạc hoàn chỉnh" tối đa hóa cá tính và kỹ năng thông qua đội hình thành viên ưu tú, khác biệt so với hệ thống nhóm nhạc đông thành viên của TREASURE (ra mắt vào tháng 8/2020). Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết nào về nhóm nhạc mới, bao gồm cả tên nhóm.