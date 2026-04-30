Cặp vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Thịnh 'hâm nóng' đường đua phim Việt dịp nghỉ lễ dài ngày

Giữa đường đua điện ảnh đầy kịch tính của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bộ phim hài dân gian Trùm Sò của đạo diễn - diễn viên Đức Thịnh đang trở thành một “điểm sáng” đầy bất ngờ. Không chỉ ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm có lượng thảo luận cao nhất trên mạng xã hội, bộ phim còn khiến công chúng xúc động bởi hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cặp đôi nhà sản xuất - đạo diễn Thanh Thúy và Đức Thịnh trong việc mang điện ảnh tử tế chạm đến trái tim khán giả.

Theo ghi nhận từ các đơn vị đo lường xu hướng, Trùm Sò đã tạo nên một làn sóng tương tác ấn tượng, với hơn 43.000 lượt thảo luận. Đây được xem là một thành tích đáng tự hào trong bối cảnh phim phải đối mặt với áp lực suất chiếu hạn chế. Sức hút của phim không đến từ những ồn ào bề nổi, mà bắt nguồn từ chất liệu dân gian Ngao Sò Ốc Hến được làm mới một cách duyên dáng, trở thành lựa chọn ưu tiên cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Nhận thấy sức nóng từ cộng đồng mạng nhưng cũng thấu hiểu những rào cản trong việc tiếp cận rạp chiếu, Thanh Thúy đã quyết định thực hiện livestream thực tế xuyên suốt hành trình cinetour. Không chỉ tương tác với khán giả trực tiếp tại rạp, cô đã chọn cách “gõ cửa” màn hình điện thoại để có thể giao lưu rộng rãi với khán giả gần xa. Đối với nhà sản xuất Thanh Thúy, những khoảnh khắc được gặp gỡ và tương tác với khán giả, chính là “cơ hội vàng” để đón nhận những lời khen chê chân thành nhất, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.

Tại các điểm rạp, nữ nghệ sĩ đã khiến khán giả bất ngờ khi mang trọn tạo hình cổ trang sắc sảo của nhân vật Bào Ngư từ màn ảnh ra ngoài đời thực. Sự gần gũi, lăn xả của nữ diễn viên đã nhận về vô vàn tình cảm mến mộ từ khán giả. Bên cạnh đó, đây cũng là nỗ lực tự thân của ê kíp nhằm chứng minh giá trị của tác phẩm, thay vì chờ đợi sự "giải cứu" hay sử dụng chiêu trò tiêu cực. Nữ nghệ sĩ tin rằng, chỉ khi khán giả thực sự yêu mến, con số suất chiếu sẽ được thay đổi dựa trên chính nhu cầu của thị trường.

Trong một tình huống "gây sốt" trên mạng xã hội, khi Thanh Thúy hỏi ngẫu nhiên một khán giả tại rạp rằng, họ vừa xem phim gì, vị khán giả này đã trả lời tên một phim khác. Thay vì lúng túng, nữ diễn viên đã có màn đáp lại dễ thương và văn minh, tạo nên một khoảnh khắc giao lưu vui vẻ cũng như sự tôn trọng dành cho đồng nghiệp.

Sau 6 năm “ở ẩn” vì khủng hoảng tuổi trung niên, Đức Thịnh thừa nhận, nếu không có sự thúc đẩy và bàn tay tháo vát của vợ, anh đã không thể tìm lại cảm hứng làm nghề. Nam đạo diễn đã giảm 15 ký và chạy bộ mỗi đêm để hóa thân vào một Trùm Sò hom hem, bần tiện.

Ít ai biết, nam đạo diễn nhận vai này vì chứng kiến vợ mình đã phải vất vả thế nào khi thuyết phục các "ngôi sao" khác. Chính những giọt nước mắt thương vợ đã đưa anh trở lại màn ảnh trong một vai diễn đầy tâm huyết.