Còn gì ngọt ngào hơn cặp đôi Byun Yo Han và Tiffany Young

Nam diễn viên Byun Yo Han đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật của mình, bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm yêu thương dành cho người thân và người hâm mộ: “Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người tạo ra những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời. Tôi yêu quý gia đình, người hâm mộ và bạn bè của mình”.
Những bức ảnh được công bố cho thấy Byun Yo Han đang vui vẻ đón sinh nhật cùng những người thân thiết, ghi lại một bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi kết hôn với Tiffany Young của nhóm Girls' Generation, anh ấy đã thể hiện không khí hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới.
Vợ anh,Tiffany Young, cũng góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp bằng cách thích những bức ảnh sinh nhật của chồng, thể hiện tình yêu không thay đổi của cô. Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ loạt phim Disney+, Uncle Samsik phát hành vào tháng 5/2024. Sau khi cùng nhau làm việc trong dự án và tiến triển từ đồng nghiệp thành người yêu, họ chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình với ý định kết hôn vào tháng Mười Hai năm ngoái. Sau đó, vào ngày 27/2/2026, họ thông báo rằng đã đăng ký kết hôn, trước khi tổ chức một lễ cưới riêng biệt. Tiffany xuất hiện trên một chương trình truyền hình và tiết lộ: "Chúng tôi kết hôn hợp pháp trước, vì thời gian chúng tôi dành cho nhau mỗi ngày đều rất quan trọng".
Tiffany Young đánh dấu sự khởi đầu dự án solo kỷ niệm 10 năm, bằng cách lần lượt phát hành hình ảnh cho đĩa đơn mới "Summer's Not Over" vào ngày 28 và 30/4. Đĩa đơn mới của Tiffany Young, “Summer’s Not Over” là một ca khúc được phát hành trước album đầy đủ của cô để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Bài hát thể hiện cảm giác được ở bên những người thân yêu khiến những khoảnh khắc ấy trở nên thoải mái như ở nhà. Đây là một ca khúc pop có nhịp điệu vừa phải, kết hợp giữa âm thanh synth ấm áp với những âm thanh điện tử tinh tế.