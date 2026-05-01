CORTIS giành cúp vô địch âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp

Trong tập phát sóng ngày 30/4 của chương trình âm nhạc Mnet, CORTIS đã giành chiến thắng với REDRED.

Với giọng nói run run, các thành viên bày tỏ lòng biết ơn đối với COER (tên fandom): "Cảm giác như không thể tin được. Chúng tôi đã đặt ra nhiều mục tiêu và hoài bão khi chuẩn bị cho mini-album thứ hai, và cảm giác như chúng tôi đã cùng các fan đạt được điều gì đó".

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse, CORTIS đã thú nhận: "Đây là giải thưởng mà chúng tôi luôn mong muốn nhận được kể từ khi chuẩn bị cho album đầu tay. Điều này rất có ý nghĩa và chúng tôi vô cùng biết ơn khi giành được vị trí quán quân với ca khúc chủ đề ngay cả trước khi mini-album thứ hai được phát hành. Chúng tôi tin rằng mình có được điều này là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương của rất nhiều người. Thật tuyệt vời khi khán giả giơ cao gậy phát sáng và cùng nhảy với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hoạt động phía trước, vì vậy chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đón chờ chúng".

REDRED là một bài hát ví von những gì CORTIS khao khát là "Xanh lá" và đề phòng là "Đỏ". Tất cả các thành viên đều được ghi nhận công lao, và bằng việc không chỉ sáng tác nhạc mà còn cả vũ đạo, thực hiện MV, họ đã chứng minh mình là một "Nhóm sáng tạo trẻ".