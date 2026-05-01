CORTIS giành cúp vô địch âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp

Tuệ Nghi

SVO - CORTIS đã giành chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc với 'REDRED'.

Trong tập phát sóng ngày 30/4 của chương trình âm nhạc Mnet, CORTIS đã giành chiến thắng với REDRED.

Với giọng nói run run, các thành viên bày tỏ lòng biết ơn đối với COER (tên fandom): "Cảm giác như không thể tin được. Chúng tôi đã đặt ra nhiều mục tiêu và hoài bão khi chuẩn bị cho mini-album thứ hai, và cảm giác như chúng tôi đã cùng các fan đạt được điều gì đó".

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse, CORTIS đã thú nhận: "Đây là giải thưởng mà chúng tôi luôn mong muốn nhận được kể từ khi chuẩn bị cho album đầu tay. Điều này rất có ý nghĩa và chúng tôi vô cùng biết ơn khi giành được vị trí quán quân với ca khúc chủ đề ngay cả trước khi mini-album thứ hai được phát hành. Chúng tôi tin rằng mình có được điều này là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương của rất nhiều người. Thật tuyệt vời khi khán giả giơ cao gậy phát sáng và cùng nhảy với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hoạt động phía trước, vì vậy chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đón chờ chúng".

REDRED là một bài hát ví von những gì CORTIS khao khát là "Xanh lá" và đề phòng là "Đỏ". Tất cả các thành viên đều được ghi nhận công lao, và bằng việc không chỉ sáng tác nhạc mà còn cả vũ đạo, thực hiện MV, họ đã chứng minh mình là một "Nhóm sáng tạo trẻ".

Mini-album đầu tiên của CORTIS, 'COLOR OUTSIDE THE LINES,' đã vượt qua 500 triệu lượt stream tính đến ngày 29/4. Thành tích này đạt được chỉ trong vòng bảy tháng kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng Chín năm ngoái, đưa CORTIS trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên đạt mốc 500 triệu lượt stream với một album duy nhất trong vòng năm năm qua. Album "COLOR OUTSIDE THE LINES" của CORTIS thể hiện tầm nhìn của nhóm về "tư duy tự do, phá vỡ các chuẩn mực và quy tắc do thế giới đặt ra". Các thành viên đã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, bao gồm âm nhạc, vũ đạo và lên kế hoạch video, thông qua sự hợp tác sáng tạo để nâng cao chất lượng album. Thành công của album đầu tay được kỳ vọng sẽ tiếp tục với mini-album thứ hai, "GREENGREEN", dự kiến ​​phát hành vào ngày 4/5. Album mới đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ ngay cả trước khi trở lại, ghi nhận 985.000 lượt đặt trước trên Spotify tính đến ngày 1/5.
