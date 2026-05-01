Jisoo BLACKPINK 'phủ sóng' với vẻ ngoài công chúa tại 'Cannes'

SVO - Jisoo của BLACKPINK lại một lần nữa gây ấn tượng tại 'Cannes' khi người hâm mộ tập trung vào vẻ ngoài 'công chúa' của cô.

Jisoo của BLACKPINK lại 'gây sốt' trên mạng xã hội sau khi chia sẻ những hình ảnh mới từ Liên hoan phim Cannes của Pháp vào ngày 30/4, cùng với lời cảm ơn sau khi nhận giải thưởng. Đây là bài đăng đầu tiên của cô sau 20 ngày kể từ ngày 10/4, khi cô chia sẻ những bức ảnh cuối cùng từ một sự kiện của thương hiệu thời trang mà cô tham gia, khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ trước vẻ ngoài “như công chúa” của Jisoo, đồng thời nhắc lại chiến thắng giải thưởng quốc tế gần đây.

Trong ảnh, Jisoo tạo dáng trong chiếc váy màu hồng nhạt gợi nhớ đến một nàng công chúa trong truyện cổ tích, đứng trước khung cảnh lộng gió của Cannes. Những chi tiết ren mềm mại trải dài từ eo càng làm nổi bật vẻ đẹp mơ mộng, thanh lịch của cô, một phong cách nhanh chóng được đón nhận trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội.

Bài đăng của cô xuất hiện ngay sau khi cô tham dự Liên hoan phim truyền hình quốc tế Cannes ở Pháp, nơi cô nhận được giải thưởng “Ngôi sao đang lên Madame Figaro” vào ngày 23/4. Liên hoan phim này, thường được gọi là “Canneseries”, là một sự kiện truyền hình toàn cầu được tổ chức song song với Liên hoan phim Cannes nổi tiếng hơn, thu hút sự chú ý đến những tài năng đang lên trong ngành truyền hình và truyền hình trực tuyến.

Thể hiện lòng biết ơn, Jisoo chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng Ngôi sao đang lên Madame Figaro. Đây là một giải thưởng rất ý nghĩa, và tôi cảm thấy càng đặc biệt hơn khi được chia sẻ nó với tất cả những người đã ủng hộ tôi”.

Thời điểm đăng bài của cô cũng thu hút thêm sự chú ý, vì nó diễn ra sau phản hồi gần đây của cô về những tin đồn liên quan đến gia đình mình. Trước đó, Jisoo đã lên tiếng về vấn đề này, nói rằng nó “hoàn toàn không liên quan” đến cô, nhanh chóng tách mình khỏi vụ tranh cãi.

​