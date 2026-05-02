Cặp vợ chồng Cris Phan, Mai Quỳnh Anh lăn xả thử thách, giành về 250 triệu đồng cho trẻ mồ côi

SVO - Trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' vợ chồng Cris Phan và Mai Quỳnh Anh đã nỗ lực vượt qua các thử thách, cùng đông đảo khán giả địa phương góp sức trao hơn 250 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Khi nghe nhân vật trong chương trình chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ để chữa mắt cho mẹ, Cris Phan không kìm được xúc động. Anh gửi lời động viên đến gia đình, đồng thời khích lệ em Gia Huy tiếp tục nỗ lực học tập, bởi em chính là người con trai duy nhất, là điểm tựa tương lai của gia đình.

Mai Quỳnh Anh cũng rưng rưng khi nhân vật Trúc Phương nhắc về cha. Cô bày tỏ sự cảm phục trước sự hiểu chuyện của các em, khi vừa chăm ngoan học tập, vừa phụ giúp gia đình, luôn nghĩ cho mẹ và bà ngoại, nuôi hy vọng sớm trưởng thành để gánh vác gia đình.

Không chỉ dừng lại ở những chia sẻ đầy cảm xúc, Cris Phan và Mai Quỳnh Anh còn trực tiếp lăn xả trong các thử thách. Ở phần thi liên hoàn, cả hai đã vượt qua nhiều chướng ngại vật để đưa bóng về đích. Thử thách đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tinh mắt và phối hợp nhịp nhàng, đồng thời mang lại lợi thế cho các em ở vòng thi chính.

Trong một phần thi khác, hai nghệ sĩ cùng nhân vật phải tìm những quả bóng giấu trong thau bột, di chuyển và ném trúng mục tiêu. Dù thấm mệt, quần áo và gương mặt phủ đầy bột trắng, cả hai vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ, với mong muốn mang về phần thưởng giá trị cho các em nhỏ.

Trải qua các phần thi, gia đình em Phạm Thị Trúc Phương về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Trần Thị Hồng Thắm về nhì với 23 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Cẩm Uyên giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 62 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 104 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 250 triệu đồng.