Hai 'nữ diễn viên nghìn tỷ' của màn ảnh Việt 'gây sốt' khi kết hợp trong dự án mới của Vũ Ngọc Đãng

SVO - 'Ngày con còn mẹ' gây bùng nổ truyền thông khi xác nhận màn tái hợp của 'cặp đôi ngôi sao nghìn tỷ' Hồng Đào và Phương Anh Đào.

Sau thành công rực rỡ của tác phẩm Mai, mối quan hệ đầy duyên nợ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án này, cả hai sẽ chính thức viết tiếp kỳ tích màn ảnh, khi vào vai mẹ con ruột.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cho biết, cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản. “Đào biết anh Đãng cách đây cũng hơn 10 năm, từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc với anh".

Nói về nghệ sĩ kỳ cựu Hồng Đào, Phương Anh Đào chia sẻ: "Duyên số sao, tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào và tới giờ mới được gọi là 'má Đào'. Hồi đầu, Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ê kíp sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”.

Nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời có cánh cho Phương Anh Đào về sự dễ thương: “Lần này, được làm việc với cô con gái rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả”.

Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn, nhà biên kịch được biết đến qua các bộ phim Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Hot boy nổi loạn... Đầu năm 2021, anh làm đạo diễn phim điện ảnh Bố già, gây tiếng vang. Phim điện ảnh gần nhất của Vũ Ngọc Đãng là Cô dâu hào môn nhận được sự ủng hộ của khán giả với doanh thu khả quan 87 tỷ đồng.

Ngày con còn mẹ hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình, với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp. Anh vừa là đạo diễn, đồng thời cũng là biên kịch của dự án này.