Hẹn hò với CEO để trở thành ngôi sao trung tâm?

Hyogyeong, cựu thần tượng K-pop đang thu hút sự chú ý trên mạng sau khi chia sẻ những cáo buộc về sự thiên vị, scandal hẹn hò và khó khăn tài chính phía sau hậu trường K-biz, làm dấy lên cuộc tranh luận mới về cách ngành công nghiệp giải trí đối xử với các nghệ sĩ trẻ.

“Tôi đã chứng kiến ​​những tình huống thực sự rắc rối khi quảng bá cho một thần tượng. Điều này không xảy ra ở những công ty lớn mà mọi người đều biết đến. Những công ty đó đầu tư rất nhiều trước khi ra mắt”, Hyogyeong chia sẻ.

Sau đó, cô đưa ra một tuyên bố gây chú ý về một công ty khác: “Một thành viên của nhóm khác đang hẹn hò với CEO của công ty đó, bất chấp khoảng cách tuổi tác khá lớn. Mặc dù thiếu kỹ năng và sự nổi tiếng, cô ấy luôn đứng ở vị trí trung tâm hoặc được giao những vai diễn quan trọng”.

Hyogyeong cho biết, những hành vi như vậy không chỉ giới hạn ở các thần tượng: “Điều này không chỉ xảy ra với thần tượng mà còn với thực tập sinh và diễn viên tân binh. Cô nói thêm rằng, người hâm mộ có thể đã nhầm lẫn về lý do tại sao một số thành viên lại liên tục được đẩy lên hàng đầu.

Cựu thần tượng cũng nói về thực tế tài chính trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hào nhoáng của K-pop: “Sau khoảng hai năm rưỡi hoạt động, tôi nhận được bản sao kê tài chính đầu tiên và không có thu nhập, chỉ toàn nợ".

Theo Hyogyeong, các khoản chi phí từ đào tạo trước khi ra mắt đến tạo kiểu tóc, nhà ở và ăn uống đều được tính là nợ cá nhân. Thực tiễn này, thường được gọi là “hệ thống nợ thực tập sinh”, từ lâu đã bị chỉ trích nhưng vẫn là chủ đề thường xuyên được thảo luận trong ngành công nghiệp này.

Hyogyeong cũng chia sẻ kinh nghiệm khi cô cố gắng chuyển sang diễn xuất dưới một công ty quản lý mới. Sau hai năm học và nhiều buổi thử vai, cô cho biết mình được chọn vào vai chính trong một bộ phim nhưng lại gặp phải những yêu cầu bất ngờ: “Công ty nói kịch bản đã sẵn sàng, nhưng khi tôi xem lại, cảnh đầu tiên là cảnh tôi tắm. Thậm chí, kịch bản còn ghi rõ là tôi phải xăm kín người. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại cần thiết phải làm vậy. Tôi không dành nhiều năm luyện tập chỉ để quay một cảnh như thế. Tôi tôn trọng những diễn viên đảm nhận những vai diễn như vậy, nhưng tôi không nghĩ mình có một thân hình ‘quyến rũ’, và tôi không muốn trở thành kiểu ngôi sao như thế”.

Hyogyeong cho biết, cô đã do dự rất lâu trước khi lên tiếng nhưng cuối cùng quyết định chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi không biết mình có nên nói về chuyện này hay không, nhưng tôi muốn ngăn chặn những người khác phải trải qua điều tương tự”.

Sinh năm 1999, Hyogyeong thu hút sự chú ý sau khi đứng thứ tám trong chương trình tìm kiếm tài năng Mix Nine của đài JTBC. Cô ra mắt vào tháng 10/2019 với tư cách là thành viên của nhóm ARIAZ thuộc Rising Entertainment, một công ty con của Star Empire. Nhóm sau đó tan rã vào tháng 4/2022, sau những tranh cãi, bao gồm cả cáo buộc bắt nạt học đường liên quan đến một thành viên.