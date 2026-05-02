Liệu một tấm thẻ Pokémon có thể làm 'tê liệt' khu vực rộng hơn 1,2 triệu mét vuông?

Tuệ Nghi

SVO - Điều này đã xảy ra trong ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được công nhận là ngày lễ chính thức của Hàn Quốc.

Chương trình phát thẻ Pokémon miễn phí tại Seoul Forest đã bị hủy bỏ sau khi ước tính 40.000 người đổ xô đến khu vực Seongsu-dong vào buổi trưa, gây quá tải cho địa điểm tổ chức và làm dấy lên lo ngại về an toàn trong ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được công nhận là ngày lễ chính thức của Hàn Quốc.

Seoul Forest là công viên xanh lớn thứ ba tại Seoul, Hàn Quốc, nằm tại quận Seongdong-gu, được ví như "Central Park của Seoul". Công viên có diện tích rộng hơn 1,2 triệu m2.

Pokémon Hàn Quốc đã đăng thông báo trên các kênh truyền thông xã hội của mình về việc hủy bỏ chương trình tặng quà trực tiếp, vốn được tổ chức như một phần của lễ kỷ niệm 30 năm "Pokemon Mega Festa" cùng với Triển lãm Vườn Quốc tế Seoul: "Chương trình tặng thẻ bài khuyến mãi 'Magikarp' đã bị hủy bỏ do lo ngại về an toàn tại chỗ. Tất cả những ai đáp ứng điều kiện tham gia sự kiện hôm nay sẽ nhận được vật phẩm, vì vậy, xin vui lòng rời khỏi sự kiện nếu muốn". Chính quyền thành phố Seoul được cho là đã yêu cầu hủy bỏ sự kiện này.

65ece8b3-49db-4f5c-bc04-4f6507360e4f.jpg

Khi tham gia sự kiện, người chơi sẽ được tặng tấm thẻ Magikarp hiếm, một trong những nhân vật của thương hiệu, cùng với một chiếc mũ che nắng theo chủ đề để đổi lấy việc thu thập tem khắp khu vực. Sự kết hợp giữa ngày lễ quốc gia, vật phẩm sưu tầm hiếm và giá trị bán lại của nó dường như đã khiến lượng người tham gia vượt xa dự kiến.

Tính đến 4h chiều ngày diễn ra sự kiện, tấm thẻ này được rao bán lại với giá 286.000 won (194 đôla Mỹ, khoảng hơn 5 triệu đồng) trên Kream, một nền tảng bán lại trực tuyến. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã ghi lại cảnh hỗn loạn, đăng tải về những khó khăn mà họ gặp phải do đám đông quá lớn.

