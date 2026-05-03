'Tổng tài huyền thoại 7 năm chưa bao giờ hạ nhiệt của K-pop' chính thức trở lại

Ngày 3/5, Jaehyun chính thức xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nam ca sĩ nhập ngũ vào tháng 11/2024 và thực hiện nghĩa vụ với tư cách là thành viên của ban nhạc quân đội. Vào ngày này, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại nơi Jaehyun xuất ngũ để ăn mừng sự trở lại của anh. Jaehyun thu hút sự chú ý với vẻ ngoài trang nghiêm và visual vẫn rạng rỡ sau 18 tháng phục vụ trong quân ngũ. Anh cũng gửi gắm một thông điệp ấm áp đến những người hâm mộ đến thăm mình.

Jungwoo, người hiện cũng đang phục vụ trong ban nhạc quân đội, là một trong những người lính đã tiễn Jaehyun khi anh rời khỏi căn cứ.

Jaehyun là thành viên thứ hai của NCT hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau Taeyong, người đã xuất ngũ vào tháng Mười Hai năm ngoái. Hiện tại, các thành viên NCT đang phục vụ trong quân đội là Doyoung và Jungwoo, cả hai đều dự kiến ​​sẽ xuất ngũ vào tháng 6/2027.

Sinh năm 1997, Jaehyun ra mắt cùng NCT vào năm 2016. Từ đó, anh đã chứng minh được tài năng toàn diện của mình, bao gồm cả giọng hát, rap và vũ đạo, khi hoạt động trong nhiều nhóm nhỏ khác nhau như NCT 127, NCT U và NCT Do Jae Jung. Dựa trên điều này, anh đã xây dựng được một lượng fan hâm mộ toàn cầu vững chắc.

Trước khi nhập ngũ, các hoạt động của Jaehyun rất sôi nổi. Bên cạnh các hoạt động nhóm, anh đã thể hiện tài năng âm nhạc của mình bằng cách phát hành album solo đầu tiên mang tên J và giao lưu với người hâm mộ thông qua buổi concert solo đầu tiên. Hơn nữa, anh đã chứng minh tiềm năng diễn xuất của mình với việc ra mắt màn ảnh rộng trong bộ phim You Will Die in 6 Hours, được phát hành vào tháng 10/2024, và phim truyền hình Dear M.

Mọi sự chú ý đang tập trung vào những bước đi mà Jaehyun sẽ thực hiện để thông báo về sự trở lại của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa "Cá tháng Tư" là các Czennies (fandom của NCT) lại được “ăn bánh” visual của Jaehyun (NCT). Không phải tin đồn, không phải 'trò đùa'… mà là một 'truyền thống quốc tế' trong fandom luôn. Bởi vậy anh mới có biệt danh "Tổng tài huyền thoại 7 năm chưa bao giờ hạ nhiệt của K-pop".

