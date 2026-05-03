Beckham đã nhắn nhủ điều gì với Brooklyn trong ngày sinh nhật của mình khiến fan 'đau đáu' về tình cha con?

Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham chia sẻ rằng anh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhân dịp sinh nhật lần thứ 51, nhưng con trai cả Brooklyn Beckham lại im lặng, cho thấy mức độ mâu thuẫn sâu sắc giữa hai cha con.

Huyền thoại bóng đá David Beckham đã đăng một bức ảnh thời trung học lên mạng xã hội vào ngày 3/5 (giờ địa phương) và nói rằng, anh cảm thấy "may mắn và hạnh phúc khi được tràn ngập tình yêu thương từ vợ con, gia đình và bạn bè" ngay từ khi thức dậy. Nhưng con trai cả Brooklyn Beckham lại không gửi bất kỳ lời chúc mừng sinh nhật nào cho cha mình. Hiện 27 tuổi và đang làm đầu bếp, Brooklyn đã 'gây sốc' cho nhiều người vào tháng 1/2026, khi tuyên bố chia tay với "thương hiệu Beckham" và cho rằng, cha mẹ lẫn các anh chị em của anh cư xử "giả tạo" trước công chúng.

Theo Daily Mail, David và Victoria đã không nói chuyện với Brooklyn kể từ tháng Năm năm ngoái, khi Brooklyn từ chối dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cha mình. Brooklyn không chỉ chặn tài khoản mạng xã hội của cha mẹ mà còn công khai một bức thư tố cáo cha mẹ cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh và gây chia rẽ giữa anh và vợ, Nicola Peltz. Hiện tại, việc liên lạc giữa cha mẹ và con trai cả của họ chỉ được thực hiện thông qua luật sư.

Bất chấp những bất hòa, các con khác của Beckham vẫn tổ chức sinh nhật cho cha và thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ. Vợ Victoria cùng các con trai Romeo và Cruz và con gái Harper đã bất ngờ tặng David những con gà làm quà chung. Victoria thể hiện tình cảm bằng cách chia sẻ một video David mỉm cười khi đội mũ cao bồi và ngắm nhìn đàn gia súc mới trong trang trại của họ ở Cotswolds. Con trai thứ hai Romeo gọi cha mình là "người bạn thân nhất", và con gái út Harper để lại một lời nhắn chân thành nói rằng, cô sẽ luôn ở bên cạnh "người cha mẫu mực" của mình.

Trong khi đó, Victoria Beckham thu hút sự chú ý khi trực tiếp đề cập đến sự rạn nứt với con trai trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi yêu những đứa trẻ của mình rất nhiều và luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất. Sống với tư cách là người của công chúng hơn 30 năm, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ và yêu thương lũ trẻ của mình". Cô nói thêm rằng, với tư cách là cha mẹ của những đứa con đã trưởng thành, họ đang làm hết sức mình trong tình hình hiện tại.