Trương Tịnh Nghi và Châu Dã bị nhầm lẫn tai hại

Thuý Phương

SVO - Trong chương trình 'Chào thứ Bảy' phát sóng ngày 2/5, ê kíp sản xuất đã nhầm lẫn dán ảnh chân dung của Châu Dã, một nghệ sĩ không có mặt trong chương trình lên thẻ tên của Trương Tịnh Nghi.

Điều này đã dẫn đến hành động bảo vệ bản quyền chung từ phía các công ty quản lý của cả hai bên. Phía Trương Tĩnh Di đã đình chỉ hợp tác quảng bá chương trình và yêu cầu lời xin lỗi công khai.

Trong buổi ghi hình sự kiện quảng bá cho bộ phim truyền hình Mộng Hoa Đình (Chasing Dreams), ê kíp chương trình Chào thứ Bảy (Hello Saturday) đã nhầm lẫn gắn ảnh nữ diễn viên Châu Dã vào bảng tên dành cho khách mời Trương Tịnh Nghi.

Sai sót này được phát hiện qua những bức ảnh do nghệ sĩ trong chương trình đăng tải, đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt. Là khách mời nữ duy nhất trong chương trình, sai lầm của chương trình bị chỉ trích là thiếu tôn trọng Trương Tịnh Nghi.

Công ty quản lý của Trương Tịnh Nghi đã ra thông cáo yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sót và đính chính chúng trên toàn bộ mạng internet, đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức, đình chỉ hợp tác quảng bá và cuối cùng là đưa ra phản hồi.

Đội ngũ sản xuất đã không thông báo trước cho nhà thiết kế đạo cụ và cấm nhân viên vào khu vực quay phim, khiến việc đính chính tại chỗ trở nên bất khả thi. Trương Tịnh Nghi, do bị cận thị nặng, không thể nhìn rõ các chi tiết.

Mặc dù Trương Tịnh Nghi và Châu Dã trông rất giống nhau và thường bị người qua đường nhầm lẫn, nhưng việc đội ngũ sản xuất gây ra sự nhầm lẫn này là vô trách nhiệm. Cư dân mạng đã chỉ ra những khác biệt đáng kể trên khuôn mặt của họ, chẳng hạn như đường nét mũi và hình dạng mắt.

Sự việc này đã phơi bày những vấn đề như khâu kiểm duyệt nội dung không đầy đủ và sự lỏng lẻo trong khâu sản xuất chương trình giải trí. Dư luận đang kêu gọi tôn trọng quyền của nghệ sĩ và tránh việc coi nghệ sĩ như "công cụ".

Người hâm mộ của cả hai nữ diễn viên đã có một hành động chung hiếm hoi, yêu cầu đội ngũ sản xuất phải thay đổi cách làm việc và nhấn mạnh rằng, "tôn trọng nghệ sĩ" là nguyên tắc cơ bản của ngành công nghiệp này.

