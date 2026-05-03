G-Dragon và Hwang Kwang Hee tái ngộ

Tuệ Nghi

SVO - G-Dragon của BIGBANG và người bạn cùng tuổi Hwang Kwang Hee đã thể hiện sự ăn ý 'kéo đẩy' bền bỉ của họ trong một cuộc phỏng vấn được phát hành gần đây.

Ngay mới đây, kênh YouTube Solomon Code đã tải lên tập đầu tiên của loạt phim mới 30min, với G-Dragon là khách mời đầu tiên. Cuộc phỏng vấn được quay ở hậu trường tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley, đáng chú ý là chỉ một giờ trước khi BIGBANG lên sân khấu cho màn trình diễn trở lại đình đám của họ.

Hwang Kwang Hee đã lái xe suốt 12 tiếng đồng hồ xuyên Los Angeles để đến hậu trường của BIGBANG phỏng vấn người bạn lâu năm của mình. Khi Hwang Kwang Hee bày tỏ lòng biết ơn vì siêu sao này đã vui vẻ nhận lời mời, G-Dragon đã hóm hỉnh đáp lại: "Cậu chỉ mời tớ một lần thôi, nên tớ sẽ làm một lần", cho thấy sự thoải mái và hài hước trong mối quan hệ của cả hai.

Khi được hỏi bài hát nào mà người hâm mộ nên mong chờ nhất, Hwang Kwang Hee nhắc đến 'BANG BANG BANG', nhưng G-Dragon đã trêu chọc anh bằng cách gợi ý 'Mapsosa', ca khúc hit từ màn hợp tác 'Infinite Challenge' năm 2015 của họ với tư cách là nhóm nhỏ HwangTaeJi. Khi Hwang Kwang Hee phản ứng hoảng hốt, nói rằng anh chưa sẵn sàng biểu diễn, G-Dragon đã tinh nghịch đáp trả: "Chúng ta sẽ biểu diễn mà không có cậu - phiên bản gốc đấy".

Ngoài những câu chuyện đùa, G-Dragon còn chia sẻ một cái nhìn thoáng qua về bầu không khí hiện tại của nhóm, cho biết các thành viên BIGBANG thường xuyên gặp gỡ và duy trì một tinh thần hỗ trợ, tràn đầy năng lượng trước mỗi buổi biểu diễn. Những chia sẻ hậu trường này được đưa ra sau màn trở lại thành công của BIGBANG vào tháng trước, với tư cách là nhóm nhạc phụ chính tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley.

Trong tương lai, nhóm dự kiến ​​sẽ bắt đầu một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn vào tháng 8/2026 để kỷ niệm 20 năm thành lập. Cuộc phỏng vấn này không chỉ làm nổi bật sức hút ngôi sao bền bỉ của G-Dragon mà còn cả mối quan hệ gắn bó đầy hoài niệm giữa hai ngôi sao, tình bạn của họ vẫn được người hâm mộ yêu thích kể từ khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng.

