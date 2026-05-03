Địch Lệ Nhiệt Ba khoe những khoảnh khắc đẹp nhất của mình

SVO - Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới chia sẻ một loạt ảnh chụp tự nhiên trong kỳ nghỉ.

Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc áo trắng đơn giản, mái tóc đen buông xõa ngang vai, mỉm cười ngọt ngào dưới ánh nắng Mặt trời. Góc chụp của cô rất tinh tế, và khí chất thì thật tuyệt vời. Sở hữu làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh mai, các đường nét thanh tú trên khuôn mặt, thần thái của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa toát lên vẻ tinh nghịch, năng động, vừa cuốn hút như một loại trái cây mùa Hè tươi mát.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đang có hai dự án phim chờ lên sóng là bộ phim truyền hình A Duet in Blue, đóng cùng Trần Hạo Sâm và bộ phim điện ảnh The Legend of Sun and Moon, đóng cùng Đậu Kiêu.

"A Duet in Blue" kể về hai người tên Wei Lan bất ngờ gặp nhau, và hai cuộc đời bắt đầu đan xen. Một trò chơi định mệnh dựa trên việc đưa ra một lựa chọn mới cũng gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của những người khác.

"The Legend of Sun and Moon" là câu chuyện tình lãng mạn huyền thoại xoay quanh Chang E (Địch Lệ Nhiệt Ba), một người phàm mang dòng máu bất tử, và Hou Yi (Đậu Kiêu), hậu duệ đời thứ chín của một gia tộc cung thủ thần thánh. Chang E được chọn làm vợ của một vị thần và buộc phải chia cách với Hou Yi, người đàn ông mà nàng yêu thương. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận số phận và quyết tâm chiến đấu chống lại những kẻ bất tử. Đoàn làm phim đã xây dựng các cảnh quay thần thoại tại một phim trường và áp dụng hệ thống sản xuất của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Đạo diễn Kim Y Manh (Eva Jin) là nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử phim tiếng Hoa đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ tại phòng vé. Bà từng được tạp chí "Hollywood" của Mỹ mệnh danh là "Thế hệ mới của châu Á".

