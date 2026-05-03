Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe những khoảnh khắc đẹp nhất của mình

Thuý Phương

SVO - Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới chia sẻ một loạt ảnh chụp tự nhiên trong kỳ nghỉ.

Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc áo trắng đơn giản, mái tóc đen buông xõa ngang vai, mỉm cười ngọt ngào dưới ánh nắng Mặt trời. Góc chụp của cô rất tinh tế, và khí chất thì thật tuyệt vời. Sở hữu làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh mai, các đường nét thanh tú trên khuôn mặt, thần thái của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa toát lên vẻ tinh nghịch, năng động, vừa cuốn hút như một loại trái cây mùa Hè tươi mát.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đang có hai dự án phim chờ lên sóng là bộ phim truyền hình A Duet in Blue, đóng cùng Trần Hạo Sâm và bộ phim điện ảnh The Legend of Sun and Moon, đóng cùng Đậu Kiêu.

px6x20-3f.jpg
"A Duet in Blue" kể về hai người tên Wei Lan bất ngờ gặp nhau, và hai cuộc đời bắt đầu đan xen. Một trò chơi định mệnh dựa trên việc đưa ra một lựa chọn mới cũng gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của những người khác.
enb3Yf.jpg
"The Legend of Sun and Moon" là câu chuyện tình lãng mạn huyền thoại xoay quanh Chang E (Địch Lệ Nhiệt Ba), một người phàm mang dòng máu bất tử, và Hou Yi (Đậu Kiêu), hậu duệ đời thứ chín của một gia tộc cung thủ thần thánh. Chang E được chọn làm vợ của một vị thần và buộc phải chia cách với Hou Yi, người đàn ông mà nàng yêu thương. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận số phận và quyết tâm chiến đấu chống lại những kẻ bất tử. Đoàn làm phim đã xây dựng các cảnh quay thần thoại tại một phim trường và áp dụng hệ thống sản xuất của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Đạo diễn Kim Y Manh (Eva Jin) là nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử phim tiếng Hoa đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ tại phòng vé. Bà từng được tạp chí "Hollywood" của Mỹ mệnh danh là "Thế hệ mới của châu Á".

Thuý Phương
#Ảnh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba #Phong cách thời trang tự nhiên #Hình ảnh kỳ nghỉ của sao #Chuyển thể phim Ngọn đèn ban ngày #Câu chuyện tình yêu thần thoại #Phim cổ trang Trung Quốc #Nhà đạo diễn nữ đạt thành tích cao #Phim truyền hình cổ trang huyền bí #Sự nghiệp và thành tựu của Kim Nghi Minh #Xu hướng làm phim Hollywood của Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục