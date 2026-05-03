Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xa Thi Mạn lần đầu lên tiếng về tin đồn bất hoà với La Gia Lương

Thuý Phương

SVO - Xa Thi Mạn đã từ chối tham gia quay phần tiền truyện của 'Nữ thần công lý', phủ nhận mọi bất hòa với La Gia Lương và khẳng định rằng, giữa họ không hề có mâu thuẫn nào trong đời tư.

Gần đây, một cặp đôi từng đóng chung trong làng giải trí lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trong khi La Gia Lương tuyên bố tham gia bộ phim truyền hình mới Nữ thần Công lý (Goddess of Justice) phần ngoại truyện, trong khi Xa Thi Mạn, một ứng cử viên tiềm năng cho vai chính, lại khẳng định sẽ không tham gia diễn xuất. Sự việc này ngay lập tức làm dấy lên vô số lời đồn đoán, thậm chí có người còn cho rằng, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, dẫn đến tình trạng “cùng một phim, nhưng khác diễn viên”.

t11508c75c8f741bfc71ce4b7a7.jpg

Trước những lời đồn đoán ngày càng lan rộng, Xa Thi Mạn rõ ràng không muốn để sự hiểu lầm kéo dài. Tại một sự kiện gần đây, cô đã công khai lên tiếng bác bỏ tin đồn và đưa ra một câu trả lời 'hoàn hảo như trong sách giáo khoa'.

Khi được hỏi lý do tại sao cô không tham gia dự án, Xa Thi Mạn giải thích rằng, hiện tại, cô không có kế hoạch tham gia bộ phim. Sau đó, cô đột ngột chuyển sự chú ý sang "bí ẩn về mối quan hệ" mà công chúng tò mò nhất.

Cô thẳng thắn khẳng định, hoàn toàn không có mâu thuẫn nào giữa cô và La Gia Lương, và mối quan hệ của họ khá tốt ngoài đời. Lời phủ nhận mạnh mẽ này ngay lập tức bác bỏ những tin đồn sai sự thật về "bằng mặt nhưng không bằng lòng" hay "xích mích trên phim trường" của họ.

Thực tế, những tin đồn về "rạn nứt do diễn xuất" rất phổ biến trong ngành giải trí. Lý do dẫn đến sự hiểu lầm này phần lớn là do sự chú ý quá mức xung quanh phần ngoại truyện của phim Nữ thần Công lý.

Khi công chúng biết tin La Gia Lương được xác nhận tham gia dàn diễn viên, trong khi Xa Thi Mạn, người cũng có mối quan hệ thân thiết với bộ phim, lại bất ngờ vắng mặt, nhiều cư dân mạng lập tức dấy lên những lời đồn đoán. Trong bối cảnh chưa có xác nhận chính thức, những kịch bản kịch tính như "mâu thuẫn" và "loại trừ" tự nhiên xuất hiện.

t11508c75c8e51de479c41142c9.jpg

Tuy nhiên, phản hồi của Xa Thi Mạn đã bác bỏ tin đồn một cách dứt khoát bằng những sự thật đơn giản và trực tiếp. Việc không hợp tác chỉ đơn giản là do xung đột lịch trình hoặc không phù hợp dự án, và hoàn toàn không liên quan đến tình cảm cá nhân.

Để chứng minh rõ ràng hơn nữa, Xa Thi Mạn đã đưa ra bằng chứng thuyết phục với lần hợp tác cuối cùng của họ là trong bộ phim truyền hình kỷ niệm của TVB, Family Glory: The Successor.

t11508c75c8fa77d9e93735257c.jpg

Family Glory: The Successor là một bộ phim ăn khách trong suốt thời gian phát sóng, và những cảnh diễn giữa Xa Thi Mạn và La Gia Lương vô cùng hấp dẫn. Việc Charmaine Sheh nhắc đến dự án này một cách cụ thể cho thấy, lần hợp tác cuối cùng của họ không chỉ rất thú vị mà còn thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Nếu thực sự có bất kỳ sự thù địch nào như tin đồn, làm sao họ có thể diễn xuất ăn ý đến vậy trên màn ảnh?

t11508c75c8b71db25df48cda8b.jpg

Trong thời đại bão hòa thông tin này, mọi hành động của người nổi tiếng dường như đều bị soi mói. Việc không hợp tác có thể bị hiểu nhầm là "rạn nứt", việc không tương tác trên mạng xã hội có thể được lan truyền như một "mâu thuẫn". Nhưng sự việc nhỏ giữa Xa Thi Mạn và La Gia Lương cho chúng ta thấy một điều: Trong thế giới của những người từng trải, người ta đến với nhau nếu họ đồng ý, và đi theo con đường riêng nếu họ không đồng ý, còn bình thường thì họ sống an phận, biết nhìn trước nhìn sau.

Thuý Phương
#Tin đồn mâu thuẫn diễn viên #Chống lại tin đồn trong giới giải trí #Quan hệ giữa Charmaine Sheh và Gallen Lo #Thông tin dự án 'Nữ thần Công lý' #Phản hồi của sao về tin đồn #Bằng chứng hợp tác cũ giữa diễn viên #Xung đột lịch trình và hiểu lầm #Vai trò của truyền thông trong tin đồn #Nguyên nhân không tham gia dự án mới #Lời khuyên dành cho khán giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục