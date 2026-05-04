Truyền thuyết đô thị nổi tiếng bước lên màn ảnh theo phong cách hù dọa lần đầu có ở Việt Nam, gây tò mò cho khán giả

Văn Sơn

SVO - ‘Lầu chú Hỏa’ hứa hẹn làm sống lại một truyền thuyết đô thị nổi tiếng đã cả trăm năm, qua phong cách phim found footage - giả tài liệu lần đầu được ứng dụng ở thị trường Việt Nam.

Trong hình ảnh mới công bố của phim khiến khản giả gợn người với hình ảnh ma nữ bị trói chặt chân tay trên ghế bành trong căn phòng tối tăm. Gương mặt ám muội, mái tóc xõa rối và bộ váy đỏ như máu khiến cô thêm phần ma mị. Tên phim Lầu chú Hỏa được tạo nên bằng những mảnh của một lá bùa, gợi liên tưởng về một căn nhà bỏ hoang đã lâu, bị phong ấn và cất giữ điều bí ẩn ai nghe tới cũng giật mình.

Câu chuyện gắn liền với cô Hứa, ái nữ của một thương gia giàu có vào đầu thế kỷ 20. Mắc bệnh lạ, cô được gia đình “giấu” trong căn phòng trên gác, sống tách biệt, không ai được phép nhắc đến. Đoạn phim đưa khán giả theo chân một nhóm bạn trẻ bước vào khám phá căn biệt thự đã tồn tại hơn 100 năm, phá tung cánh cửa đã khóa, để tìm kiếm sự thật sau những lời đồn của cư dân.

Qua đoạn phim này, đạo diễn Hùng Trần hé lộ phong cách found footage (giả tài liệu) được sử dụng từ đầu đến cuối trong Lầu chú Hỏa. Trên thế giới, đây là một phong cách làm phim quen thuộc, đặc biệt thường gắn với thể loại kinh dị và có nhiều tác phẩm trở thành kinh điển. Đây là lần đầu điện ảnh nội địa có tác phẩm kể chuyện theo hướng này.

Lầu chú Hỏa dựa theo Oan hồn Hứa thị - một lời đồn đô thị từng được dựng thành phim vào năm 1973. Phong cách found footage kết hợp với ý tưởng về nhóm bạn trẻ streamer tạo cho dự án của năm 2026 màu sắc mới mẻ, hợp thời.

Nhà làm phim 9x này lý giải: “Truyền thuyết dân gian đô thị thường đã có sẵn chất liệu như vong hồn này là ai, tại sao oán khí nặng đến vậy, câu chuyện của họ là gì… Cho nên khi đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ tin vào những thứ xảy ra trong phim hơn là các phim hoàn toàn hư cấu khác. Và đó cũng là cái khó cho việc kể chuyện, đòi hỏi chúng tôi làm sao hư cấu thật hấp dẫn một câu chuyện mà ai cũng đã nghe, đã biết khá rõ ràng như vậy”.

Do đặc tính giả tài liệu, các phim found footage luôn có hình ảnh rung lắc. Đạo diễn Hùng Trần hiểu rằng điều đó có thể gây chóng mặt cho những khán giả chưa quen xem dạng phim này. Anh và ê kíp đã bàn tính kỹ lưỡng, nghiên cứu cách dàn dựng, quay phim để cân bằng giữa những yếu tố cần có của found footage và kỹ thuật làm phim thông thường, đảm bảo phim thuận lợi tiếp cận số đông khán giả.

Hùng Trần (sinh năm 1994) từng được biết đến qua phim ngắn Mộng, đồng thời tham gia nhóm biên kịch các phim kinh dị Đèn âm hồn, Heo năm móng. Đây là lần đầu anh thử sức với vai trò đạo diễn phim truyện dài.

#phim kinh dị Lầu chú Hỏa #Lầu chú Hỏa #truyền thuyết đô thị #phim giả tài liệu

