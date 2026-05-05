'Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên' khoe mặt mộc ở tuổi 66 vẫn 'viral' cõi mạng

Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 44 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc), nơi nữ diễn viên 66 tuổi, Huệ Anh Hồng gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ, với chiếc váy dạ hội Loewe màu đỏ tươi lệch vai, được thiết kế riêng. Nữ diễn viên kỳ cựu từng là một đứa trẻ nghèo ăn xin ở Wan Chai (Loan Tử), Hồng Kông (Trung Quốc) khi mới ba tuổi, đã trở thành người 6 lần được đề cử giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông, toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực như một nữ hoàng trên thảm đỏ. Đường cắt may tinh tế của nhà thiết kế tôn lên vóc dáng thanh lịch của bà, trong khi chất liệu satin ấm áp mềm mại như một biểu tượng của sự kiên cường dưới ánh sáng và bóng tối.

Sau lễ trao giải tối hôm đó, một nhân viên hậu trường đã dùng điện thoại ghi lại được một cảnh tượng bất ngờ. Huệ Anh Hồng, sau khi cởi bỏ chiếc váy đỏ lộng lẫy, đang tẩy trang trong phòng thay đồ. Không còn ánh đèn sân khấu hay lớp trang điểm cầu kỳ như trên thảm đỏ, người phụ nữ 66 tuổi ngồi trước gương, nhẹ nhàng lau má bằng miếng bông tẩy trang. Cảnh tượng này được ghi lại một cách tình cờ và sau đó lan truyền âm thầm trên mạng xã hội. Trong ảnh, khuôn mặt của Huệ Anh Hồng thiếu đi đôi môi đỏ rực và đường kẻ mắt được kẻ tỉ mỉ như trên sân khấu, chỉ còn lại những dấu vết chân thực của thời gian.

Việc bức ảnh hậu trường tẩy trang bị lộ đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ. Một người hâm mộ bình luận trên Weibo: "Nhìn thấy diện mạo của chị Hồng sau khi tẩy trang khiến tôi thấy buồn. Chị đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều vai diễn tuyệt vời, nhưng thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt chị". Một bình luận khác nói: "Đây mới là người phụ nữ 66 tuổi thực sự, không chỉnh sửa hay tô điểm. Chị Hồng thật dũng cảm".

Thực tế, Huệ Anh Hồng không xa lạ gì với việc xuất hiện không trang điểm. Vào tháng 8/2025, cô đã tham dự một liên hoan phim với khuôn mặt hoàn toàn mộc, tóc được tạo kiểu tự nhiên và mặc áo sơ mi ngắn tay do ban tổ chức sự kiện cung cấp. Vào thời điểm đó, vẻ ngoài mộc mạc của cô được truyền thông mô tả là "tươi tắn và tinh tế," trông vô cùng chân thực so với những 'ngôi sao' hào nhoáng. Thái độ bình thản đón nhận vẻ ngoài tự nhiên của mình phản ánh triết lý sống của cô: Từ những khó khăn khi chuyển từ diễn viên võ thuật sang 'ngôi sao' võ thuật, từ việc phải vật lộn với chứng trầm cảm, đến sự hồi sinh vào năm 2009, với bộ phim At the End of Daybreak.

Tuy nhiên, người hâm mộ không chỉ quan tâm đến tình trạng da của cô mà còn về cái giá mà nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng này đã phải trả cho sự nghiệp của mình trong những năm qua từ khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) lần đầu tiên năm 1982 đến lần đề cử thứ sáu vào năm 2026, sự nghiệp 44 năm của cô được xây dựng trên vô số đêm quay phim và hàng chục giờ trang điểm.

Việc lan truyền những bức ảnh hậu trường tẩy trang của Huệ Anh Hồng cuối cùng đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng xã hội về tuổi tác và vẻ đẹp của phụ nữ. Lý do bức ảnh này thu hút đến vậy là vì nó phá vỡ lớp vỏ hào nhoáng của ngành giải trí, cho chúng ta thấy khía cạnh chân thực và dũng cảm nhất của một người phụ nữ ở tuổi 66.