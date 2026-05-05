Màn comeback nào của thành viên BIGBANG cũng 'đỉnh' thế này làm sao fan chịu nổi?

Tuệ Nghi

SVO - Taeyang vừa tung ra một hình ảnh ấn tượng trước thềm màn trở lại được mong chờ của mình.

Vào ngày 4/5 (giờ Hàn Quốc), The Black Label đã phát hành ảnh bìa cho album đầy đủ thứ tư của Taeyang, mang tên QUINTESSENCE. Hình ảnh cho thấy, Taeyang vừa toát lên vẻ nguyên thủy,8 vừa mang một bầu không khí mãnh liệt, thu hút sự chú ý đến concept của album mới.

Hình ảnh của Taeyang thể hiện rõ sức hút mạnh mẽ của anh, kết hợp phong cách thời thượng và táo bạo với ánh nhìn sâu lắng, hé lộ hướng đi âm nhạc cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt.

Trước đó, Taeyang cũng đã tung ra trailer cho album QUINTESSENCE, dự kiến ​​phát hành vào ngày 18/5, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc). Đoạn teaser giới thiệu các chủ đề về xung đột, tái sinh và chuyển hóa, làm tăng kỳ vọng vào một album sẽ thể hiện bản chất cốt lõi và phong cách nghệ thuật của anh. Album mới QUINTESSENCE cũng được giới thiệu là album nắm bắt được bản chất của Taeyang trên nền các từ khóa như: 'va chạm', 'sinh ra', 'thay đổi' và 'dòng chảy'. Dựa trên mô tả này, sự quan tâm đang ngày càng tăng lên về những bài hát nào sẽ xuất hiện trong album và hướng đi âm nhạc của từng ca khúc.

QUINTESSENCE đánh dấu album đầy đủ đầu tiên của Taeyang, sau khoảng chín năm kể từ WHITE NIGHT, phát hành vào tháng 8/2017. Dự án này được kỳ vọng sẽ khẳng định lại khả năng của anh với tư cách là một nghệ sĩ solo toàn diện.

Các hoạt động gần đây của Taeyang cũng trùng với thời điểm sắp phát hành album mới. Taeyang đã cùng các thành viên khác của BIGBANG biểu diễn với tư cách nghệ sĩ chính tại Lễ hội Coachella, lễ hội âm nhạc lớn nhất được tổ chức tại Mỹ, vào ngày 12 và 19 tháng trước (giờ địa phương), thu hút sự chú ý đến quá trình chuẩn bị cho sự trở lại solo sau các hoạt động nhóm.

