Thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026' sẽ được ưu ái nếu hội đủ yếu tố đặc biệt này

Bình Nguyễn

SVO - Mùa giải thứ 20 của 'Hoa hậu Việt Nam 2026' chính thức khởi động với quy mô được đầu tư. Trong đó, các cô gái sẽ được đặc cách vào thẳng vòng Chung khảo nếu đạt tiêu chí này do Ban tổ chức cuộc thi đề ra.

Hoa hậu Việt Nam 2026 có chủ đề "Miền hương sắc" là cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27. Với tinh thần đề cao nhan sắc nguyên bản, cuộc thi đạt ra tiêu chí cho các thí sinh ghi danh gồm có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính. Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các cô gái chưa lập gia đình, được hiểu là chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng, chưa sinh con. Ngoài nhan sắc, trình độ văn hóa của các thí sinh sẽ thỏa điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, tính đến thời điểm vòng Chung kết chính thức bắt đầu.

Đặc biệt, các cô gái đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Trước đây, nhiều thí sinh nổi bật và đoạt danh hiệu cao tại Hoa hậu Việt Nam đều đoạt danh hiệu các cuộc thi sắc đẹp khác. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh từng là Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Marketing.

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng đoạt Hoa khôi trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) 2021 và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng 2021, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022Miss International 2024.

Do đó, các cô gái từng có danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ có ưu thế hơn. Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ có các phần thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/cổ phục, thi thực hành thực tế, thi tài năng (phần thi tự chọn), thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào top 5).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn mang đến các nội dung thi Đại sứ Nhân Ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

