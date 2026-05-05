Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Hoa hậu Việt Nam 2026' tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản chính thức mở cổng đăng ký với thể lệ mới hấp dẫn

Thuận Tùng

SVO - Cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia 'Hoa hậu Việt Nam 2026' chính thức khởi động, mang đến nhiều đổi mới, hứa hẹn là một mùa giải đậm chất văn hóa, đề cao tinh thần truyền thống.

Với 20 mùa thi đã qua, Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định uy tín của một cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia. Các cô gái có xuất phát điểm từ cuộc thi đều ghi dấu ấn trong các lĩnh vực phim ảnh, thời trang và nghệ thuật. Năm nay, cuộc thi đã chính thức khởi động, với chủ đề "Miền hương sắc".

Giữa muôn vàn các cuộc thi Hoa hậu, báo Tiền Phong và những đối tác cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ luôn kiên định với những giá trị cốt lõi: Sắc đẹp, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Năm nay, đồng hành cùng báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media tiếp tục trở thành đối tác chính thức của cuộc thi, sau mùa giải 2024 thành công, tìm ra top 3 Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trước thềm Họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam công bố thể lệ cho mùa giải 2026. Theo đó, cuộc thi hướng đến các thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính. Đây là cốt lõi vốn làm nên giá trị của cuộc thi suốt nhiều năm, khi hướng đến vẻ đẹp nguyên bản.

tai-8380.jpg
Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh trước thềm Họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Ngoài ra, các thí sinh đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Thể lệ cuộc thi.

tai-8234.jpg
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi trước thềm Họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ gồm các phần thi: vẻ đẹp hình thể thông qua trình diễn (phần thi bắt buộc), thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/cổ phục, thi thực hành thực tế, thi tài năng (phần thi tự chọn) và thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào top 5).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức các nội dung thi Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

bf1a5763-b6a5-4f82-8c70-96eca5e17e72.jpg

Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026. Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại:

a) Đăng ký trực tiếp:

Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. HCM.

Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An.

Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975

b) Đăng ký Online

- Báo Tiền Phong điện tử.

- Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong.

- Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh.

- Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc tại đây.

Thuận Tùng
#Thể lệ Hoa hậu Việt Nam #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #hoahauvietnam2026 #hhvn #mienhuongsac #đăngkýhoahauvietnam2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục