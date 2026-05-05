Bức ảnh selfie đầu tiên của Lộc Hàm từ sau khi chia tay tại sao lại 'hot' đến vậy?

Trong ảnh, anh đội mũ bông và diện bộ trang phục đỏ xanh độc đáo, toát lên vẻ thư thái, ánh mắt thể hiện sự vô tư. Dòng chú thích kèm theo đơn giản và trực tiếp, thể hiện sự tương tác tự nhiên với người hâm mộ và cho thấy sự hồi phục dần dần của anh sau khi chia tay. Những khoảnh khắc đời thường này cho phép người hâm mộ thấy được một khía cạnh chân thực hơn của anh.

Từ một thần tượng hàng đầu đến một nghệ sĩ trưởng thành, cuộc đời của Lộc Hàm đầy rẫy những thăng trầm. Sự dũng cảm khi công khai mối quan hệ của mình đã mang lại cho anh nhiều lời khen ngợi nhưng cũng tạo ra áp lực rất lớn. Trong những năm qua, anh liên tục thử sức trong ngành âm nhạc và điện ảnh, nỗ lực để thay đổi sự nghiệp. Giờ đây, dù đời sống tình cảm đã thay đổi, anh vẫn tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường riêng của mình, chứng minh sự trưởng thành qua công việc và vị thế hiện tại.

Kết thúc một mối quan hệ không có nghĩa là kết thúc tất cả, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng. Lộc Hàm đã gửi một tín hiệu tích cực đến thế giới bên ngoài bằng một loạt ảnh tự chụp giản dị. Không cần giải thích nhiều, anh ấy chỉ đơn giản đáp lại mọi lời đồn đoán và sự chú ý với thái độ thoải mái. Thái độ khiêm tốn và điềm tĩnh này có lẽ là cách anh ấy trưởng thành để đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào năm 2017, tạo nên cơn địa chấn trong làng giải trí Hoa ngữ. Mối tình giữa 'sao nam' đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng "tứ tiểu hoa đán thế hệ mới" được người hâm mộ quan tâm, vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo thời điểm đó. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt “thích” và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận. Mối quan hệ từng gây xôn xao này đã kết thúc một cách êm đẹp sau nhiều năm hẹn hò vào ngày 22/2/2026. Từ 'cú sốc' cả nước khi họ công khai tình yêu, đến mối quan hệ kín đáo sau đó, và cuối cùng là sự chia tay trong hòa bình, mọi giai đoạn của chuyện tình này đều được cả thế giới bên ngoài theo dõi sát sao. Cách tiếp cận của họ, tránh vướng vào những tranh cãi và chiến dịch bôi nhọ đã giúp mối quan hệ kết thúc một cách 'văn minh', thể hiện sự lý trí và kiềm chế của những người trưởng thành trong chuyện tình cảm.

