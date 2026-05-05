Chung kết 'Hoa hậu Việt Nam 2026' dự kiến tổ chức tại 'cái nôi của nhan sắc Việt' Hải Phòng

SVO - Hải Phòng nổi tiếng là quê hương của nhiều 'Hoa hậu Việt Nam', được xem như một trong những 'cái nôi của nhan sắc Việt'. Năm nay, Chung kết cuộc thi dự kiện sẽ được tổ chức tại đây.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã công bố một loạt thông tin mới, với những tiêu chí đúng tinh thần chủ đề "Miền hương sắc". Năm nay, vòng Chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức tại TP. Hải Phòng.

Hải Phòng được công chúng nhớ đến như "cái nôi của nhan sắc Việt", bởi đây là quê hương của nhiều "nàng Hậu" nổi tiếng.

Phạm Thị Mai Phương là người đầu tiên của Hải Phòng lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2002. Cô đăng quang năm 17 tuổi và sau đó lọt top 20 của Miss World 2003.

Sau đó, Nguyễn Thị Huyền tiếp nối giữ chiếc vương miện danh giá về cho Hải Phòng ở mùa thi Hoa hậu Việt Nam 2004.

Đến nay, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn được công chúng nhớ đến với vẻ đẹp Á Đông, lọt vào top 15 Miss World 2004.

Gần nhất có Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng đến từ Hải Phòng. Người đẹp sở hữu nhan sắc "gây thương nhớ", nổi bật với chiều cao 1m74. Do đó, các thí sinh từ Hải Phòng luôn được đánh giá cao.

Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn đổi mới từ dàn dựng sân khấu đến quy trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 mùa giải. Sơ khảo phía Nam dự kiến vào tuần 2, tháng 6/2026, tại TP. HCM. Sơ khảo phía Bắc dự kiến tuần 3, tháng 6/2026, tại Hà Nội. Vòng Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc dự kiến vào tháng 8/2026.

​ Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026. Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại: a) Đăng ký trực tiếp: Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ​ Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. HCM. ​ Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. ​ Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ​ Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An. ​ Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975 b) Đăng ký Online -Báo Tiền Phong điện tử. - Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong. - Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh. - Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc tại đây.

