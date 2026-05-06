Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, sẵn sàng làm xấu hình ảnh khi đóng phim

Bình Nguyễn

SVO - Xuân Lan và Ngọc Trinh lần đầu kết hợp với nhau trong phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ' của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Cả hai bày tỏ những cảm xúc đặc biệt khi bộ phim ra mắt công chúng.

Lần đầu đóng phim kinh dị, Ngọc Trinh trở nên khác lạ trên màn ảnh với tạo hình kín đáo, tính cách kiệm lời, đồng thời cho thấy bước tiến lớn trong diễn xuất nội tâm và đài từ.

689249609-1508270603987509-6374407870812118093-n.jpg

“Nữ hoàng nội y” chia sẻ về lý do nhận vai này: “Trước giờ, mọi người hay thấy một Ngọc Trinh rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn Trinh cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai Trinh muốn diễn từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, Trinh rất thích. Trinh cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm Trinh thích thú”.

690616341-1508270513987518-5180439331399784282-n.jpg

Xuất thân là người mẫu, gắn liền hình ảnh gợi cảm, nhưng khi bước chân vào điện ảnh, Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, không ngại làm xấu, sẵn sàng để mặt mộc để phục vụ nhân vật, nếu kịch bản yêu cầu. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tạo hình của cô luôn được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xét duyệt trước khi vào quay.

tnk09247.jpg

Siêu mẫu Xuân Lan ghi thêm một vai diễn phản diện đáng nhớ trong sự nghiệp, với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa nhiều xúc động. Siêu mẫu cho biết, ở kịch bản ban đầu, câu chuyện của nhân vật Xuân không có sự đa chiều như hiện tại.

Chính cô đã khuyên đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xây dựng thêm quá khứ của nhân vật: “Bà Xuân phải có lý do để ác đến thế”. Lần đầu xem phim trên màn ảnh rộng, Xuân Lan vẫn khóc khi đến cảnh tượng của hai mẹ con bà Xuân.

tnk09284.jpg

Ngoài Xuân Lan và Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền là "mỹ nam" nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia phim này. Sau Lan Ngọc và Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền có thêm một "người yêu màn ảnh" là Ngọc Trinh.

tnk09257.jpg

Kết duyên lần đầu ở Thẩm mỹ viện âm phủ, "mỹ nam" thừa nhận có phần áp lực khi đứng trước Ngọc Trinh, bởi cô quá đẹp, lại diễn tự nhiên, đầy cảm xúc. Nam diễn viên kể: “Xem phim, mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện, tôi lại thấy đẹp quá. Cảm giác đó y chang khi chúng tôi diễn chung ở bối cảnh”.

Bình Nguyễn
#Ngọc Trinh #Xuân Lan #Lê Xuân Tiền #Rima Thanh Vy #phim Thẩm mỹ viện âm phủ #Thẩm mỹ viện âm phủ #đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục