'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, sẵn sàng làm xấu hình ảnh khi đóng phim

SVO - Xuân Lan và Ngọc Trinh lần đầu kết hợp với nhau trong phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ' của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Cả hai bày tỏ những cảm xúc đặc biệt khi bộ phim ra mắt công chúng.

Lần đầu đóng phim kinh dị, Ngọc Trinh trở nên khác lạ trên màn ảnh với tạo hình kín đáo, tính cách kiệm lời, đồng thời cho thấy bước tiến lớn trong diễn xuất nội tâm và đài từ.

“Nữ hoàng nội y” chia sẻ về lý do nhận vai này: “Trước giờ, mọi người hay thấy một Ngọc Trinh rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn Trinh cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai Trinh muốn diễn từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, Trinh rất thích. Trinh cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm Trinh thích thú”.

Xuất thân là người mẫu, gắn liền hình ảnh gợi cảm, nhưng khi bước chân vào điện ảnh, Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, không ngại làm xấu, sẵn sàng để mặt mộc để phục vụ nhân vật, nếu kịch bản yêu cầu. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tạo hình của cô luôn được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xét duyệt trước khi vào quay.

Siêu mẫu Xuân Lan ghi thêm một vai diễn phản diện đáng nhớ trong sự nghiệp, với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa nhiều xúc động. Siêu mẫu cho biết, ở kịch bản ban đầu, câu chuyện của nhân vật Xuân không có sự đa chiều như hiện tại.

Chính cô đã khuyên đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xây dựng thêm quá khứ của nhân vật: “Bà Xuân phải có lý do để ác đến thế”. Lần đầu xem phim trên màn ảnh rộng, Xuân Lan vẫn khóc khi đến cảnh tượng của hai mẹ con bà Xuân.

Ngoài Xuân Lan và Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền là "mỹ nam" nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia phim này. Sau Lan Ngọc và Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền có thêm một "người yêu màn ảnh" là Ngọc Trinh.

Kết duyên lần đầu ở Thẩm mỹ viện âm phủ, "mỹ nam" thừa nhận có phần áp lực khi đứng trước Ngọc Trinh, bởi cô quá đẹp, lại diễn tự nhiên, đầy cảm xúc. Nam diễn viên kể: “Xem phim, mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện, tôi lại thấy đẹp quá. Cảm giác đó y chang khi chúng tôi diễn chung ở bối cảnh”.