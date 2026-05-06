NSƯT Đại Nghĩa cùng 4 gương mặt đặc biệt này bất ngờ tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Thuận Tùng

SVO - NSƯT Đại Nghĩa, Dũng DT (Đinh Tiến Dũng - 'Giáo sư' Cù Trọng Xoay), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương là 5 anh tài đầu tiên lộ diện của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'.

Sự hiện diện của NSƯT Đại Nghĩa được xem là bảo chứng cho chất lượng và sức hút của mùa giải năm nay. Với hơn 25 năm cống hiến, anh được xem là bậc tiền bối, một "cây đại thụ" của làng kịch nghệ và dẫn chương trình Việt Nam.

Đứng trước thử thách của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, NSƯT Đại Nghĩa mang tâm thế của một "tân binh". Anh khẳng định không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ để giải "bài toán hóc búa" về kỹ năng nhảy múa và ca hát chuyên nghiệp trong màn solo sắp tới.

Một bất ngờ không kém trong danh sách 5 anh tài lần này là Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) hay được nhiều khán giả biết đến với nghệ danh "Giáo sư Xoay". Anh quyết định tham gia chương trình bằng tên thật thay vì danh xưng "Giáo sư Xoay" vốn đã ăn sâu vào tiềm thức khán giả.

Dũng DT thừa nhận, bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.

Được đánh giá là nhân tố "độc bản" của mùa giải, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương kỳ vọng mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ khi lần đầu đưa nghệ thuật xiếc kết hợp vào sân chơi âm nhạc.

Phùng Minh Cương (sinh năm 2002) là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ trẻ. Anh sở hữu thành tích đáng gờm khi sở hữu Huy chương Bạc tại Liên hoan Xiếc Quốc tế, khẳng định đẳng cấp chuyên môn ở tầm tầm châu lục. Bên cạnh đó, anh còn thủ vai chính "Hỏa Thần" trong vở diễn Vùng đất kỳ bí. Đây là tác phẩm xiếc kịch gây "bão" truyền thông và "cháy vé" liên tục thời gian qua.

Hoàng Tôn vốn là một nghệ sĩ có màu sắc riêng trong V-pop và sở hữu lượng người nghe khổng lồ, với hơn 1,1 triệu lượt nghe hằng tháng trên Spotify. Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh mang tinh thần làm mới và nâng cấp bản thân, hướng đến hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng trên sân khấu nghệ thuật.

Là nam chính trong chuỗi phim điện ảnh trăm tỷ Gái già lắm chiêu, Lê Xuân Tiền đã góp phần đưa các bộ phim này đạt cột mốc doanh thu kỷ lục tại thời điểm ra mắt. Sở hữu hình ảnh lịch lãm trên màn ảnh và nền tảng thể lực của một võ sĩ Taekwondo, Lê Xuân Tiền xuất hiện như một ẩn số thú vị cho mùa này.

