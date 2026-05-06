Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Sự thật đằng sau cuộc hôn nhân 9 năm của Chu Hiếu Thiên F4 và 'mỹ nữ bom tấn Hollywood của Thành Long'

Tuệ Nghi

SVO - Chu Hiếu Thiên đưa vợ đến bệnh viện phẫu thuật rồi lập tức rời đi? Sự thật đằng sau cuộc hôn nhân 9 năm không sinh con đang gây tranh luận gay gắt trên mạng.

Mới đây, nữ diễn viên Hàn Văn Văn đăng tải một video quay cảnh cô đang ở bệnh viện lên mạng xã hội, kèm chú thích: "Con người cũng giống như xe hơi, sau một thời gian cần phải bảo dưỡng". Trong video, chồng cô, Chu Hiếu Thiên, đưa cô đến cổng bệnh viện rồi quay đi, để lại cô một mình. Bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên mạng, một số người đặt câu hỏi: "Anh ấy sẽ không ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy ốm sao?". Những người khác lại đào bới quá khứ của cặp đôi về việc đã kết hôn 9 năm mà không có con, một lần nữa đưa sự thật về lối sống không con cái của họ trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận.

t11508c75c84cb7ca7e684013af.jpg

Vụ tranh cãi này đã phá vỡ bức màn che đậy những cuộc hôn nhân của người nổi tiếng và khơi lại những cuộc thảo luận về lối sống "DINK" (xu hướng các cặp vợ chồng hiện đại cùng làm việc, có tài chính vững vàng nhưng chọn không sinh con). Một số người cảm thấy Hàn Văn Văn đang bị đối xử bất công: "Phụ nữ cần sự đồng hành nhất, nhưng họ lại phải mạnh mẽ khi ở một mình". Trong khi những người khác lại ca ngợi mối quan hệ của họ, cho rằng: "Hôn nhân không phải là để ràng buộc nhau. Sự thấu hiểu lẫn nhau quan trọng hơn hình thức".

Quả thực, cặp đôi này luôn bảo vệ nhau theo cách riêng của họ. Khi sức khỏe của Chu Hiếu Thiên xấu đi, Hàn Văn Văn đã hủy bỏ tất cả công việc để ở bên cạnh anh trong suốt quá trình điều trị. Khi Hàn Văn Văn bị bắt nạt trên mạng, Chu Hiếu Thiên đã đăng bài vào đêm khuya: "Vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy". Kết hôn được 9 năm, họ không có con, nhưng họ đã xây dựng một cuộc sống dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau. Như Hàn Văn Văn đã nói trong một video: "Yêu bản thân là điều cần thiết".

Có lẽ, trong thế giới đầy phán xét này, họ đã tìm ra bí quyết hạnh phúc của riêng mình, không phải sự hoàn hảo theo truyền thống, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau của hai tâm hồn độc lập. Suy cho cùng, sự ấm áp của hôn nhân không nằm ở những màn thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, mà ở sự thấu hiểu và quan tâm thầm lặng.

Tuệ Nghi
#Cuộc sống hôn nhân không con cái #Chuyện tình của Chu Hiếu Thiên và Han Wenwen #Tranh luận về lối sống DINK #Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ vợ chồng #Vai trò của sự thấu hiểu trong hôn nhân #Ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội #Quan điểm về hạnh phúc không theo truyền thống #Chống lại định kiến về hôn nhân và gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục