Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lee Jae Wook 'cảm nắng' Shin Ye Eun trước khi nhập ngũ

Tuệ Nghi

SVO - Lee Jae Wook và Shin Ye Eun phải lòng nhau sau lần gặp gỡ trên một hòn đảo, trong phim 'Doctor On The Edge'. Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 1/6, sau khi Lee Jae Wook nhập ngũ vào ngày 18/5 sắp tới để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Doctor on the Edge kể về câu chuyện tình yêu của bác sĩ y tế công cộng Do Ji Eui (Lee Jae Wook), người được điều đến hòn đảo Pyeondong nổi tiếng, và nữ y tá Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), người đang che giấu một bí mật. Sau khi gặp nhau trên một hòn đảo hẻo lánh, họ bắt đầu một hành trình ấm áp cứu sống người và học hỏi về tình yêu khi làm quen với cư dân trên đảo.

vx3rav-3f.jpg

Vì Do Ji Eui luôn tránh xa các hòn đảo do một chấn thương trong quá khứ, việc được điều đến Pyeondong là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Tuy nhiên, anh dần dần bắt đầu thay đổi sau khi vướng vào mối tình với Yook Ha Ri, một nữ y tá ấm áp và chu đáo, người đã trở về quê hương trên đảo với một bí mật.

3o6xo4-3f.jpg
Những poster mới được phát hành cho thấy Do Ji Eui và Yook Ha Ri ngồi cạnh nhau và cùng đeo tai nghe, nhìn ra biển. Ánh mắt của Do Ji Eui khi nhìn Yook Ha Ri hé lộ về một mối tình lãng mạn sắp đến, trong khi ánh mắt đầy lo lắng khi anh hướng về phía biển lại cho thấy những khó khăn mà anh sẽ phải gánh chịu do chấn thương tâm lý liên quan đến hòn đảo.

Theo đội ngũ sản xuất: “Câu chuyện về những con người tổn thương tìm thấy sự an ủi và trưởng thành thông qua nhau sẽ khiến trái tim người xem rung động đồng thời mang lại sự chữa lành ấm áp".

ab61lx-3f.jpg
Mặc dù Lee Jae Wook không thể tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim, anh ấy vẫn dự định hoàn thành các lịch trình quảng bá cho bộ phim cho đến khi nhập ngũ, bao gồm cả việc tham gia quay chương trình tạp kỹ trực tuyến "Bob Young" trên JTBC.
Tuệ Nghi
#Chuyện tình trên đảo trong phim #Bác sĩ và y tá trong câu chuyện tình yêu #Hành trình chữa lành cảm xúc #Tình yêu và bí mật cá nhân #Ảnh hưởng của chấn thương tâm lý #Phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc #Diễn biến tình cảm của Lee Jae Wook và Shin Ye Eun #Chờ đón phim mới 'Doctor On The Edge' #Tình yêu và trưởng thành qua thử thách #Ảnh poster lãng mạn và cảm xúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục