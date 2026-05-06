Trang phục sân bay của Lưu Thi Thi sao lại 'gây sốt'?

Thuý Phương

SVO - Trang phục sân bay của Lưu Thi Thi đang 'gây sốt' trên mạng xã hội. Áo sơ mi rộng và quần jeans tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp, lịch lãm nhưng vẫn không phô trương.

Là một "nữ thần thanh lịch" được công nhận, Lưu Thi Thi luôn mang đến những bất ngờ với sự xuất hiện của mình, và bộ trang phục này đã được cư dân mạng ca ngợi là "ví dụ điển hình về trang phục công sở".

Bức ảnh cho thấy Lưu Thi Thi diện một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, dáng suông. Kiểu áo này không chỉ thoải mái mà còn tôn dáng, giúp cô trông cao ráo và thanh lịch hơn. Cô khoác thêm một chiếc áo blazer kẻ caro màu nâu sẫm và đen bên ngoài, giữ được vẻ chuyên nghiệp mà vẫn thêm phần phong cách. Cô kết hợp với quần jeans màu xanh đậm, một kiểu dáng cổ điển và dễ phối, cùng với thắt lưng đen khóa vàng, tạo điểm nhấn thời trang.

Đáng chú ý là Lưu Thi Thi rất chú trọng đến phụ kiện. Cô để tóc đen dài xõa tự nhiên, đeo khuyên tai tinh tế và một chiếc vòng cổ, những chi tiết này hoàn thiện tổng thể diện mạo. Với hai tay khoanh sau lưng, cô toát lên vẻ thanh lịch, thể hiện phong cách tinh tế nhưng vẫn thời trang. Bộ trang phục này không chỉ phù hợp cho công sở mà còn cho cả sinh hoạt hằng ngày, không có gì lạ khi nó được cư dân mạng bắt chước rộng rãi.

Thực tế, Lưu Thi Thi luôn là một biểu tượng thời trang. Dù trên thảm đỏ hay trong cuộc sống thường nhật, trang phục của cô luôn được theo dõi sát sao. Bộ trang phục sân bay này một lần nữa chứng minh gu thời trang của cô và là nguồn tham khảo tuyệt vời cho phụ nữ công sở.

Hôm qua ngày 5/5, Lưu Thi Thi đang đồng thời chiếm giữ ba bảng xếp hạng trên QQ Music: vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Chỉ số Độ phổ biến", vị trí số 2 trên bảng xếp hạng "Ngôi sao đang lên" và vị trí số 14 trên bảng xếp hạng "Bài hát hot", với hơn 10.000 người nghe cùng lúc.
Lưu Thi Thi hiện có 2 bộ phim đang chờ lịch phát sóng là "A Panorama of Rivers and Mountains" đóng cùng Trương Nhược Quân và "Dream" đóng cùng Hồ Tiên Hú.

