Công thức tạo cảm giác sang trọng của Ni Ni

Đầu tiên hãy nhìn vào chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ sọc này. Nó có kiểu dáng rộng rãi và chiều dài lửng, khéo léo che đi hông to và phần mỡ ở đùi. Hai khuy ở viền cổ có thể cởi theo ý muốn, để lộ xương quai xanh thanh tú, tăng thêm vẻ gợi cảm. Quy tắc kết hợp "rộng ở trên và chật ở dưới" này đặc biệt phù hợp với những chị em có dáng người quả lê.

Ni Ni cũng làm rất tốt mảng phụ kiện. Một chiếc túi dây xích đơn giản làm tăng thêm sự tinh tế cho tổng thể. Kính râm vuông màu nâu đỏ sẫm không chỉ có tác dụng chống nắng mà còn tạo thêm cảm giác mát mẻ, khiến tổng thể trông thần thái hơn. Hãy mang một đôi giày vải màu trắng vào chân, vừa giản dị vừa thoải mái, giúp trung hòa cảm giác trang trọng của áo sơ mi và váy, khiến tổng thể bộ trang phục trở nên đơn giản hơn. Ý tưởng kết hợp giữa truyền thống và đơn giản này rất đáng để học hỏi, tránh trông cồng kềnh với những chi tiết phức tạp trên người.

Ni Ni đánh dấu bước đột phá diễn xuất trong 'A Man and a Woman', dự kiến lên sóng vào 16/5.

