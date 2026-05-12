Võ Điền Gia Huy, Nguyễn Hùng, Huy Tít lần đầu hợp tác với 'món lạ' trên 'bàn tiệc' điện ảnh

Thuận Tùng

SVO - Được tạo nên bởi ê kíp toàn người trẻ cùng 'dàn sao' tiềm năng thế hệ mới gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Huy Tít, Tiểu Vy… phim điện ảnh ‘Bò sữa bay’ của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng sôi nổi cho màn ảnh Việt Nam cuối năm nay.

Bò sữa bay gây chú ý ngay từ tựa đề độc đáo và bắt tai, mở ra ý tưởng cũng lạ lẫm trong thị trường phim Việt. Câu chuyện diễn ra vào những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ, có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường.

Cũng chính tại trang trại đó, từng cuộc tình được hình thành một cách tréo ngoe. Sự khác nhau về địa vị xã hội cùng những toan tính của mỗi người đã khiến cho từng nhân vật có một hành trình đầy gay cấn.

Teaser trailer của phim với diễn biến khó đoán, tình huống và lời thoại hóm hỉnh dần mở ra nhiều mảnh ghép quái và dị. Vẫn là núi rừng Tây Bắc buổi đầu Xuân quen thuộc từ đời thực bước lên màn ảnh, nhưng khung cảnh trong phim dường như phủ thêm một lớp filter lạ lẫm, gợi nhiều tò mò.

Các yếu tố hài hước, gia đình, tình yêu, căng thẳng, kịch tính đan lồng vào nhau, hứa hẹn là chuyến hành trình đầy sức sống trẻ trung, bất ngờ trong mùa phim Việt vào tháng Mười Một sắp tới.

Được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, top 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, Bò sữa bay sớm được giới chuyên môn đánh giá tiềm năng làm nên chuyện trên màn ảnh Việt năm 2026. Trước khi được hoàn thiện và phát hành tại rạp nội địa, tác phẩm đã thắng giải "Dự án phim thể loại xuất sắc" tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2025.

Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào "Chợ dự án châu Á 2025" của Liên hoan phim Quốc tế Busan, mang về giải thưởng "Kantana award - Picture" trị giá 25.000 đôla Mỹ. Và dù chưa phát hành trong nước, phim đã được không ít đơn vị phát hành quốc tế để mắt, ngỏ lời mời “xuất ngoại”.

#Nguyễn Hùng #Võ Điền Gia Huy #Ngọc Xuân #Huy Tít #Tiểu Vy #Bò sữa bay #phim Bò sữa bay

