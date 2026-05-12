Thành phố Mexico biến thành 'biển màu tím'

SVO - BTS đã 'làm nóng' thành phố Mexico với những buổi hòa nhạc cháy vé, biến thành phố thành một biển màu tím.

Từ ngày 7/5 và ngày 9 - 10/5 theo giờ địa phương, BTS đã tổ chức chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY, tại sân vận động Estadio GNP Seguros, trước khoảng 150.000 người hâm mộ trong ba đêm.

Các buổi hòa nhạc đánh dấu lần đầu tiên BTS biểu diễn solo với đầy đủ thành viên tại Mexico sau gần 10 năm 10 tháng, kể từ tháng 7/2015. Cả ba buổi diễn đều bán hết vé ngay lập tức sau khi mở bán.

Trong các buổi biểu diễn, BTS đã chinh phục khán giả bằng giọng hát live mạnh mẽ và vũ đạo đồng bộ. Người hâm mộ nhiệt tình hát theo lời bài hát tiếng Hàn từng chữ một, tạo nên những cảnh tượng khó quên trong sân vận động.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến trong phần trình diễn bài hát Airplane pt.2, với câu hát “We goin’ from Mexico City” (Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Mexico). Được biết, BTS đã chọn bài hát này một cách ngẫu hứng trong một phần yêu cầu đặc biệt, nhận được những tràng pháo tay bùng nổ từ đám đông.

Nhóm nhạc cũng kết hợp các yếu tố văn hóa Mexico vào các màn trình diễn. Trong tiết mục Aliens, các vũ công xuất hiện với mặt nạ đấu vật truyền thống của Mexico, trong khi V thu hút sự chú ý sau khi thưởng thức món ăn vặt địa phương banderilla trong màn trình diễn IDOL. Các đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sự phấn khích lan rộng ra ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Chính quyền địa phương ước tính rằng khoảng 35.000 người hâm mộ đã tập trung bên ngoài sân vận động trong ngày diễn ra concert thứ hai và thứ ba, dẫn đến việc kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực lân cận.

Theo tờ Los Angeles Times, hơn một triệu người được cho là đã cố gắng mua vé, cho thấy tầm ảnh hưởng phi thường của BTS. Tờ báo này cũng lưu ý rằng, chuyến thăm của nhóm đã trở thành một sự kiện cấp ngoại giao, sau lời mời chính thức từ Văn phòng Tổng thống Mexico.

Các buổi hòa nhạc cũng thu hút sự chú ý bởi tác động kinh tế của chúng, thường được gọi là “BTSnomics”. Phòng Thương mại Thành phố Mexico ước tính, các buổi biểu diễn sẽ tạo ra khoảng 107,5 triệu đôla Mỹ (khoảng 158,6 tỷ won) hiệu ứng kinh tế thông qua doanh thu bán vé, du lịch, khách sạn, ăn uống và chi tiêu địa phương.

BTS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn với các buổi biểu diễn sắp tới vào ngày 16 - 17/5 và ngày 19/5, tại Sân vận động Stanford. Trước các buổi hòa nhạc, Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng Santa Clara đã thông báo về các dịch vụ xe buýt đặc biệt để phục vụ người hâm mộ di chuyển đến địa điểm tổ chức.