Á hậu Ngọc Hằng gửi lời đến các thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026': 'Chuẩn bị hành trang thật kỹ lưỡng để chinh chiến'

Thuận Tùng

SVO - Khởi động tour tuyển sinh của 'Hoa hậu Việt Nam 2026' với chủ đề 'Miền hương sắc', Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng không chỉ mang đến nguồn năng lượng tích cực, mà còn gửi lời động viên mạnh mẽ đến các thí sinh.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng (sinh năm 2003) nổi tiếng sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 85-60-89 cm. "Nàng Hậu" là người ăn chay trường và theo đuổi lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên giữ vóc dáng.

​Ngọc Hằng cũng là đại diện đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 đi thi nhan sắc quốc tế và đạt thành tích Á hậu 2 của Miss Intercontinental 2023. Và cô cũng đã ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc với vai trò ca sĩ cùng nghệ danh Hera Ngọc Hằng.

Á hậu Ngọc Hằng được biết đến là "nàng Hậu" sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi tại trường THPT Trưng Vương. Sau khi tốt nghiệp, cô theo học tại trường ĐH Western Sydney của Australia. Cô đã có chứng chỉ IELTS 6.0 từ khi học THPT. Cô có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, Hàn. Á hậu Ngọc Hằng còn sở hữu nhiều huy chương, danh hiệu về thể thao.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng góp mặt tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái cuốn hút cùng nguồn năng lượng trẻ trung, cô đã mang đến những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm hứng tại điểm dừng chân đầu tiên của hành trình tuyển sinh năm nay.

Với Ngọc Hằng, ngôi vị Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2022 là một bước ngoặt cuộc đời. Từ một cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, "nàng Hậu" đã mở rộng thêm các cơ hội trong cuộc sống lẫn công việc. Đến với mùa tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Hằng cho hay, không quá đặt nặng áp lực lên các thí sinh: "Trước đây, mình cũng từng là một thí sinh nên hiểu cảm xúc đó ra sao. Mình cảm thấy những trải nghiệm trong cuộc thi dần dần giúp mình tự tin hơn. Hằng hy vọng, các bạn thí sinh sẽ chuẩn bị hành trang thật kỹ lưỡng và tự tin để 'chinh chiến' mùa thi năm nay".

Thành danh với ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hằng bày tỏ: "Sau nhiệm kỳ của mình, hành trình để trở thành người phụ nữ bản lĩnh, sâu sắc và đầy khát vọng vẫn tiếp tục với một trái tim kiên cường hơn bao giờ hết. Và mình biết, điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ ở phía trước”.

Khởi đầu với chương trình giao lưu tại Học viện Tài chính ngày 11/5, tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 được khởi động tại các đại học trên địa bàn cả nước nhằm tìm kiếm những gương mặt nữ sinh đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh.

Địa điểm, thời gian thi

a) Vòng Sơ khảo:

- Sơ khảo phía Nam: Dự kiến tuần 2 tháng 6/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Sơ khảo phía Bắc: Dự kiến tuần 3 tháng 6/2026 tại Hà Nội.

b) Vòng Chung khảo toàn quốc:

- Thời gian: Dự kiến Tháng 8/2026.

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng.

c) Vòng Chung kết toàn quốc:

- Thời gian: Dự kiến Tháng 8/2026.

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng.

