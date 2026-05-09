Á hậu Thủy Tiên, Khải Đăng lấm lem toàn thân để giành tiền thưởng cho trẻ em khó khăn

Bình Nguyễn

SVO - Tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' do MC Dương Hồng Phúc dẫn dắt, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên và ca sĩ Khải Đăng đã nỗ lực hết mình, bất chấp hình tượng để mang về tiền thưởng hỗ trợ các gia đình.

Hoàn cảnh của các nhân vật trong chương trình khiến các nghệ sĩ không kiềm được cảm xúc, MC Dương Hồng Phúc bật khóc nức nở. Khi dẫn dắt chương trình Mái ấm gia đình Việt, anh thường dễ xúc động bởi nhiều nhân vật có độ tuổi tương đồng với các con của mình. Làm nghệ thuật nên không có nhiều thời gian ở bên con, vì vậy, mỗi lần trở về nhà được các bé quây quần, ôm hôn càng khiến anh thấm thía tình cảm gia đình.

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến những thiệt thòi mà nhân vật Thảo Nhi phải trải qua. "Nàng Hậu" cho rằng, khi đã quyết định sinh con, đứa trẻ xứng đáng nhận được tình yêu thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Việc cha rời đi từ khi con còn quá nhỏ khiến cô không khỏi bức xúc.

Bên cạnh đó, ca sĩ Khải Đăng cũng dành sự khâm phục cho nghị lực của Thảo Nhi khi dù đối diện bệnh tật vẫn chăm chỉ học tập và đạt nhiều thành tích tốt. Nam ca sĩ cho rằng, để có được những tấm giấy khen dán kín trên tường nhà, cô bé đã phải cố gắng nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi biết Thảo Nhi nỗ lực học tập không chỉ để có thành tích mà còn để giành học bổng phụ giúp gia đình, anh càng thêm cảm phục.

Không chỉ dành lời động viên, ca sĩ Khải Đăng và Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về những phần thưởng giá trị cho các em nhỏ.

Đúng như lời hứa khi tham gia chương trình, Khải Đăng và Thủy Tiên không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để hỗ trợ nhân vật. Ở phần thi đặc biệt, cả hai phải trườn mình trên lớp bột để mang những miếng dán hình hoa về đích, hoàn thiện bức tranh nhằm giành thêm các bảng logo tiền thưởng. Dù lấm lem từ đầu đến chân, hai khách mời vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mang về những phần quà ý nghĩa cho các gia đình khó khăn.

Trải qua các phần thi, gia đình em R Chăm Hờ Duyên về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Phan Thị Bích Phương về nhì với 24 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Đặng Thảo Nhi giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 240 triệu đồng.

