Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không nằm ngoài dự đoán, Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Baeksang lần thứ 62'

Tuệ Nghi

SVO - Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' tại 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62' cho vai diễn vua Lee Heon, đóng cặp cùng Yoona trong 'Bon Appetit, Your Majesty'.

Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 với Gucci đã diễn ra vào chiều ngày 8/5, tại COEX, Gangnam-gu, Seoul. Sự kiện thảm đỏ đã khai mạc trước lễ trao giải chính. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo người nổi tiếng, bao gồm những người chiến thắng năm ngoái và những diễn viên được đánh giá cao nhất hiện nay, cũng như các MC Park Bo-gum, Shin Dong-yup và Suzy. Đúng với một lễ trao giải nghệ thuật toàn diện bao gồm truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch, sự quy tụ của các ngôi sao tiêu biểu từ mỗi lĩnh vực đã tạo nên một bầu không khí lễ hội.

isp20260508000114800x8.jpg

Lee Chae Min đã giành giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' hạng mục truyền hình tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 cho vai diễn vua Lee Heon, đóng cặp cùng Yoona trong Bon Appetit, Your Majesty.

yoona.jpg
lee-chae-min.jpg
Lee Chae Min phát biểu khi lên nhận giải: "Được mời đến một lễ trao giải lớn đã là một vinh dự, nhưng nhận được một giải thưởng lớn như thế này thì giống như một giấc mơ. Đạo diễn Jang Tae-yu giống như một ân nhân và một người cha đối với tôi, người đã tin tưởng và giao phó cho tôi vai diễn này bất chấp những thiếu sót và hạn chế của tôi. Ngoài ra, nhờ có Yoon-ah, người mà tôi kính trọng và yêu mến, người không thể thiếu, mà nhân vật Lee Heon mới có thể được tạo nên. Yoon-ah đã đóng một vai trò rất lớn trong tình cảm mà tôi nhận được, và tôi thực sự không làm gì cả. Đạo diễn đã quay phim rất tốt, và Yoon-ah đã nâng tầm bộ phim. Đây thực sự là một vinh dự. Hôm nay là "Ngày của Cha mẹ", và tôi đến đây mà không thể về thăm cha mẹ, vì vậy tôi rất biết ơn khi nhận được giải thưởng này".
Tuệ Nghi
#Giải thưởng nghệ thuật Baeksang #Lee Chae Min thắng giải mới #Vai diễn vua Lee Heon #Lễ trao giải toàn diện #Sự kiện thảm đỏ nổi bật #Sao Hollywood trong lễ trao giải #Sự góp mặt của các ngôi sao #Phát sóng trực tiếp lễ trao giải #Nghệ thuật truyền hình và điện ảnh #Lễ hội giải thưởng đẳng cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục