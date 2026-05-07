Nana là 'một thiên tài sở hữu cả trí tuệ xuất chúng và vẻ đẹp nổi bật'?

SVO - Nana đã được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình sắp tới có nhan đề 'Ma Theresa' (tạm dịch: Ma Theresa).

Đáp lại thông tin này, người đại diện từ công ty quản lý của Nana cho biết: “Nana đang tích cực xem xét việc tham gia bộ phim truyền hình mới Ma Theresa”.

Ma Theresa kể về câu chuyện của những nhân vật sẽ làm mọi cách để giành lại trường đại học từng thuộc về mẹ họ nhưng đã bị tước đoạt. Cốt truyện xoay quanh cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt giữa xã hội đại học và các tổ chức trường tư thục. Nana được đề nghị vào vai Ma Theresa, một nhà tâm lý học tội phạm. Ma Theresa được biết đến là một thiên tài sở hữu cả trí tuệ xuất chúng và vẻ đẹp nổi bật.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nana toát lên vẻ mơ mộng khi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hơi tại một trạm rửa xe tự động. Bức ảnh lập tức 'gây sốt' khiến cộng đồng mạng chỉ biết thốt lên: "Đây là ma-nơ-canh hay búp bê?… Nana, một người đẹp đến nỗi ngay cả bọt xà phòng rửa xe cũng không thể che giấu được".

Nữ diễn viên gần đây đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình Climax của đài ENA, vừa mới kết thúc. Cô cũng sẽ xuất hiện trong loạt phim Scandal của Netflix, dự kiến ​​​​phát hành vào cuối năm nay.