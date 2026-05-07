'The Odyssey' hé lộ tạo hình của 'dàn sao' đình đám, siêu phẩm của Tom Cruise tái chiếu giới hạn tại rạp Việt

Bình Nguyễn

SVO - Hàng loạt 'ngôi sao' Hollywood cùng tái xuất màn ảnh rộng với những dự án 'bom tấn', hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn cho khán giả.

Charlize Theron và Robert Pattinson gây ấn tượng

Trailer tiếp theo của The Odyssey mở ra câu chuyện về những năm tháng lưu lạc của Odysseus trên hòn đảo cùng nữ thần Calypso. Trong lúc đó, Antinous và đám người cầu thân tham lam đang tìm cách chiếm lấy tài sản và vương quyền của Odysseus khi ông vắng mặt sau chiến tranh thành Troy.

Đoạn video dài gần 3 phút cũng hé lộ hình ảnh người hầu trung thành của Odysseus là Eumaeus (John Leguizamo thủ vai), đây là một nhân vật quan trọng trong việc hỗ trợ nhà vua trở lại ngôi vị ở phần sau của câu chuyện. Đặc biệt đoạn giới thiệu còn cho thấy rõ tạo hình của người khổng lồ một mắt Polyphemus.

Trong thiên sử thi của Homer, Polyphemus là con trai của thần Poseidon. Trong hành trình về nhà, Odysseus và thủy thủ đoàn của ông đã vô tình bước vào hang của Polyphemus, chịu sự truy đuổi gắt gao của tạo vật này.

The Odyssey là bộ phim điện ảnh thứ 13 do Christopher Nolan đạo diễn, dựa trên bài thơ cổ cùng tên của Homer. Tác phẩm sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX.

Dàn diễn viên chính của The Odyssey quy tụ những "ngôi sao" hàng đầu Hollywood, bao gồm Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland. Song hành cùng 4 nhân vật trung tâm, Zendaya cũng xác nhận đảm nhận vai nữ thần trí tuệ Athena và Charlize Theron trong vai nữ thần Calypso.

Siêu phẩm đạt doanh thu cao nhất sự nghiệp Tom Cruise

Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời của một trong những thương hiệu điện ảnh hành động kinh điển nhất mọi thời đại, Phi công siêu đẳng Maverick chính thức trở lại màn ảnh Việt, trong thời gian giới hạn tại các rạp có định dạng IMAX, ScreenX và 4DX trên toàn quốc.

Tiếp nối câu chuyện trong tác phẩm đầu tiên Phi công siêu đẳng 1986 - Top Gun, sau hơn 30 năm phục vụ, Pete “Maverick” (Tom Cruise thủ vai) một phi công thử nghiệm huyền thoại của hải quân Mỹ, người sau hơn 30 năm phục vụ vẫn kiên quyết né tránh thăng chức để được gắn bó với bầu trời, nơi anh thực sự thuộc về.

Sau đó, Maverick được giao nhiệm vụ đào tạo một đội phi công tinh nhuệ vừa tốt nghiệp trường bay Top Gun, chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối mật nhằm tiêu diệt một nhà máy vũ khí của kẻ địch nằm trong địa hình hiểm trở bậc nhất.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Joseph Kosinski, Phi công siêu đẳng Maverick đã trở thành một hiện tượng phòng vé toàn cầu khi ra mắt năm 2022. Đây là bộ phim có doanh thu đạt top 2 trong năm 2022, đồng thời là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử của Paramount Pictures.

Đây cũng là dự án có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise với 1,49 tỷ đô la. Tại lễ trao giải Oscar 2023, phim đã giành chiến thắng ở hạng mục "Âm thanh xuất sắc nhất".

Bình Nguyễn
#Charlize Theron #Robert Pattinson #The Odyssey #The Odyssey #Christopher Nolan #Tom Cruise #Phi công siêu đẳng Maverick

