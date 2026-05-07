Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ bí quyết cho thí sinh dự thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Bình Nguyễn

SVO - Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam 2018' Bùi Phương Nga là minh chứng cho câu nói 'tài sắc vẹn toàn'. Kể từ đạt danh hiệu cao tại cuộc thi nhan sắc danh giá cấp quốc gia, cuộc sống của 'nàng Hậu' luôn được công chúng ngưỡng mộ.

Bùi Phương Nga (sinh năm 1998) từng là Hoa khôi trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau đó, cô nổi tiếng với danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau 8 năm, cuộc sống của "nàng Hậu" cùng chồng là diễn viên Bình An luôn được công chúng ngưỡng mộ.

Các cô gái đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

523495397-122232873884087412-4684639856386384293-n.jpg

Á hậu Bùi Phương Nga sở hữu hai tấm bằng cử nhân ngành Tài chính của ĐH kinh tế Quốc dân và ngành Truyền thông xã hội tại Swinburne Việt Nam. Người đẹp nổi bật với bảng thành tích học tập giỏi với điểm trung bình các môn học là 4.49/5. Điểm luận án tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân của Phương Nga "gây choáng" thời điểm đó khi đạt 9,3.

tai-8687.jpg

​Mới đây, khi xuất hiện tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Phương Nga xuất hiện đầy rạng rỡ, nhan sắc vẫn không hề có sự thay đổi. Cô đã chia sẻ, danh hiệu Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội giúp cô đạt được thành công như hiện tại.

tai-8816.jpg

"Nàng Hậu" cho biết, khi chưa đăng ký dự thi, cô vẫn còn lo lắng, chần chừ. Nhưng cô luôn tâm niệm, nếu không cho bản thân cơ hội thì làm sao biết mình đi xa tới đâu. Do đó, hành trình của Phương Nga tại cuộc thi năm đó luôn tạo được dấu ấn cho công chúng, bởi sự thông minh trong cách ứng xử lẫn những màn trình diễn ấn tượng.

Nếu không cho bản thân cơ hội thì làm sao biết mình đi xa tới đâu?

621592379-122256099464087412-4716245037787613888-n.jpg

Sau ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, Bùi Phương Nga còn ghi dấu ấn khi vào top 10 Miss Grand International 2018. Cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như người dẫn chương trình, KOL và người mẫu thời trang. Á hậu Phương Nga luôn là tên tuổi được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Tần suất quảng cáo của cô thuộc hàng top hiện tại.

605157067-122253355436087412-6608963509902552119-n.jpg

Ngoài công việc ra, cuộc sống gia đình của Bình An và Phương Nga luôn trở thành đề tài "hot" bởi sự dí dỏm của cả hai. Cặp đôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc "khó đỡ", thậm chí "troll" nhau trên mạng.

615887489-122255626316087412-3606124195475963943-n.jpg

Bình An và Phương Nga còn lan tỏa tình yêu của họ khi luôn dành thời gian chăm sóc đối phương. Trên vlog cá nhân, cả hai cho thấy một phương diện gần gũi, đời thường, không hề tỏ ra xa cách với khán giả. Vì lẽ đó, hai vợ chồng luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi đời tư sạch, hạnh phúc viên mãn.

634853345-122259167810087412-7262333204386250132-n.jpg

Hiện tại, câu hỏi Á hậu Phương Nga có trở lại ngồi ghế giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn để ngỏ. Khán giả hy vọng mùa thi năm nay sẽ quy tụ nhiều "nàng Hậu" đình đám từ cuộc thi danh giá quốc gia sẽ góp mặt. Bởi Hoa hậu Việt Nam chính là bệ phóng cho nhiều cô gái thay đổi cuộc đời họ.

tai-8676.jpg

Thời gian, hình thức đăng ký dự thi

Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026.

Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại:

a) Đăng ký trực tiếp:

Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.

Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An.

Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975.

b) Đăng ký Online:

- Báo Tiền Phong điện tử.

- Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong.

- Link đăng ký online khác do Ban Tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh.

- Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bình Nguyễn
#Hành trình và thành tích của Á hậu Bùi Phương Nga #Chương trình Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chia sẻ bí quyết dự thi sắc đẹp #Chương trình tuyển sinh và quy trình đăng ký #Ảnh hưởng của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam #Hoạt động và cuộc sống của Á hậu #Lời khuyên cho thí sinh dự thi sắc đẹp #Vai trò của Hoa hậu Việt Nam trong sự nghiệp #Tình yêu và cuộc sống gia đình của Á hậu #Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi Hoa hậu Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục